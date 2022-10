Porsche: ecco perché si chiama 911

911: le tre cifre più leggendarie dell’automobilismo. La supercar Porsche – ancora oggi una delle vetture più desiderate al mondo – ha un nome non molto originale che però continua a scuotere le nostre emozioni da quasi 60 anni.

Di seguito scopriremo nel dettaglio com’è nato il nome della Porsche 911, come doveva chiamarsi inizialmente la sportiva tedesca e il significato della nuova sigla scelta pochi mesi dopo il lancio.

La Porsche 901

La Porsche 901 viene presentata ufficialmente al Salone di Francoforte il 12 settembre 1963: nata per rimpiazzare la 356 e disegnata da Ferdinand Alexander Porsche (detto Butzi), è più spaziosa, più comoda ma anche più sportiva dell’antenata.

Il nome 901 – nient’altro che la sigla di progetto – viene mantenuto sul modello di serie, la cui produzione inizia nel settembre del 1964.

I problemi con Peugeot

La Porsche 901 definitiva viene svelata al Salone di Parigi nell’ottobre 1964 ma il marchio di Zuffenhausen riceve una diffida da Peugeot relativa all’utilizzo del nome in quanto la Casa del Leone detiene i diritti di utilizzo per la Francia di tutti i numeri a tre cifre con lo zero in mezzo.

Anziché dare una sigla diversa alla 901 solo per il mercato francese Porsche decide di ribattezzare la sua nuova creatura 911 in tutto il mondo.

Perché proprio 911?

Il progetto iniziale della Porsche 901 prevedeva di montare la sigla del modello placcata in oro sulla plancia e sulla coda. Il marchio teutonico aveva già prodotto questi numeri e per sprecare meno materiale fu deciso di sopprimere solo gli “0” e di rimpiazzarli con gli “1” già fabbricati.