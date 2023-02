Lista ACI Storico 2023 20-29 anni: alcune grandi assenti (e non solo)

Alcune grandi assenti (e non solo) nella Lista di Salvaguardia ACI Storico 2023 20-29 anni: dalla prima Audi RS6 Avant alle ultime Opel Omega Lotus passando per la Ferrari Enzo. Le Fiat Panda 4x4 prodotte dal 1994 al 2003 non ci sono, la Selecta sì

La Lista di Salvaguardia ACI Storico è nata nel 2013 per selezionare le auto d’epoca meritevoli di considerazione e tutela. Un elenco chiuso – aggiornato periodicamente – di veicoli con un’età compresa tra 20 e 29 anni (dai 30 in su tutte le vetture sono considerate storiche ai fini delle agevolazioni fiscali) scelti in base ad alcuni parametri da un’apposita commissione. La strategia di ACI Storico – opposta a quella di ASI (Automotoclub Storico Italiano), che ritiene che tutte le automobili “ultraventennali” siano degne di essere salvate – è interessante sulla carta ma presenta alcuni punti di debolezza da non sottovalutare proprio nei criteri utilizzati per scegliere le “classiche” da inserire nella lista. Secondo ACI Storico la Lista di Salvaguardia è basata “su criteri oggettivi e conoscibili da parte di tutti gli appassionati, come ad esempio la rarità del modello ed il numero di auto circolanti del modello in questione, il rilievo delle caratteristiche tecniche, la particolare innovazione, l’interesse o l’unicità in positivo o negativo del progetto industriale” ma nel corso degli anni questo elenco ha visto assenze importanti e presenze controverse. Qualche esempio? Nella prima bozza del 2013 mancava la Opel Omega Lotus mentre c’era la Fiat 127 Panorama Diesel. Anche nell’ultimo aggiornamento del 2023 la Lista di Salvaguardia ACI Storico (che quest’anno comprende modelli immatricolati dal 1994 al 2003) ha mostrato diverse imprecisioni. Di seguito troverete come esempio sette grandi assenti più una presenza “particolare”: scopriamole insieme. Lista di Salvaguardia ACI Storico 2023: sette grandi assenti (e non solo)

Audi RS 6 Avant (2002-2003) Nella lista ACI Storico 2023 troviamo la A6 V8 e la S6 ma curiosamente manca la cattivissima RS6 Avant. I primi esemplari della grande station wagon sportiva a trazione integrale spinta da un motore 4.2 biturbo benzina a 8 cilindri a V da 450 CV meriterebbero di essere salvati come le “cugine”.

Bentley Arnage T (2002-2003) Nella lista ACI Storico ci sono diverse versioni da 405 CV della Bentley Arnage (la Le Mans Series, la Red Label e la RL) ma secondo l’Automobile Club d’Italia questa variante dell’ammiraglia britannica a trazione posteriore – spinta da un motore 6.750 V8 biturbo benzina da 457 CV – non è “interessante” pur avendo compiuto vent’anni già nel 2022.

BMW Z1 (1994) Gli ultimi esemplari della BMW Z1 che non hanno ancora compiuto 30 anni non sono stati inseriti da ACI Storico nella Lista di Salvaguardia. La spider bavarese a trazione posteriore – nota per le portiere con apertura a scomparsa – monta un motore 2.5 a sei cilindri in linea a benzina da 170 CV.

Ferrari Enzo (2002-2003) La Ferrari Enzo è senza dubbio l’assenza più importante nella Lista di Salvaguardia ACI Storico 2023: la supercar di Maranello a trazione posteriore è spinta da un motore (montato in posizione posteriore/centrale) 6.0 V12 a benzina da 659 CV.

Jeep Wrangler quattro cilindri (1995-2003) Le versioni 4.0 a sei cilindri della seconda generazione della Jeep Wrangler sono presenti nella lista ACI Storico, quelle a quattro cilindri no. Dal 1995 al 2002 le varianti “entry level” della leggendaria fuoristrada statunitense montavano un 2.5 a benzina da 121 CV (da 118 CV dal 1996), rimpiazzato nel 2002 da un 2.4 da 143 CV.

Lamborghini Murciélago (2002-2003) I primi esemplari della Lamborghini Murciélago – supercar emiliana a trazione integrale spinta da un motore centrale 6.2 V12 a benzina da 580 CV – hanno già compiuto vent’anni nel 2022 ma ACI Storico ha scelto solo di salvare la versione speciale 40° Anniversario e non quella “normale”. Una decisione alquanto insolita…

Opel Omega Lotus (1994) La variante più cattiva della prima generazione dell’ammiraglia tedesca a trazione posteriore non ha un buon rapporto con ACI Storico. Dieci anni fa non fu inserita a sorpresa nella prima Lista di Salvaguardia e anche oggi gli ultimi esemplari del 1994 non sono presenti nell’elenco “20-29 anni”. La cattivissima “berlinona” teutonica monta un motore 3.6 biturbo benzina a sei cilindri in linea da 377 CV.