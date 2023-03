BMW i3 (2019): pregi e difetti della piccola elettrica tedesca

La BMW i3 è una delle più interessanti auto elettriche mai costruite. Nel corso degli anni la piccola tedesca a emissioni zero “tutto dietro” (motore e trazione posteriore) si è evoluta – alle voci “batteria” e “autonomia” – per restare al passo con i tempi. Oggi analizzeremo un esemplare del 2019 nell’allestimento “base” della “segmento B” teutonica a emissioni zero, abbastanza facile da trovare usata a poco più di 25.000 euro. Scopriamo insieme i suoi pregi e difetti.

I pregi della BMW i3 del 2019

Abitabilità

Senza infamia e senza lode. La BMW i3 è omologata quattro posti ma si sta davvero comodi solo sui sedili davanti. Scenografiche le porte con apertura ad armadio.

Finitura

Curata.

Dotazione di serie

Buona: autoradio Aux Bluetooth DAB USB, cerchi in lega, climatizzatore, fari full LED, sedile del guidatore regolabile in altezza e sensori di parcheggio posteriori.

Posto guida

Riuscito. Sedile comodo, tante regolazioni e comandi ergonomici.

Climatizzazione

L’impianto automatico se la cava bene e ha un funzionamento intuitivo.

Sospensioni

La taratura degli ammortizzatori tende al rigido. Una soluzione necessaria per offrire un buon comportamento stradale e comunque mai fastidiosa.

Rumorosità

Il propulsore è (ovviamente) silenzioso e l’abitacolo è ben insonorizzato.

Motore

Il propulsore elettrico (montato posteriormente) da 170 CV e 250 Nm di coppia regala una spinta briosa.

Sterzo

Difficile trovare un comando così reattivo su un’auto elettrica. Talvolta è persino troppo sensibile…

Prestazioni

Quasi da sportiva: non tanto per i 150 km/h di velocità massima (autolimitati), quanto per i soli 7,3 secondi necessari per accelerare da 0 a 100 chilometri orari.

Dotazione di sicurezza

Nella norma: airbag frontali, laterali e a tendina e attacchi Isofix.

Visibilità

Agevolata dalla posizione di seduta rialzata (sembra di stare a bordo di una piccola crossover) e dalla forma particolare dei finestrini laterali posteriori.

Freni

Potenti ed efficaci in ogni situazione.

Tenuta di strada

La BMW i3 è una piccola divertente e rassicurante al tempo stesso. Si guida con facilità ed è sempre stabile.

Tenuta del valore

Le elettriche non sono molto apprezzate sul mercato dell’usato ma lei è una delle proposte più riuscite. In più ha il marchio BMW sul cofano…