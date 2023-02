L’Audi A6 – arrivata alla quinta generazione – è un’ammiraglia tedesca molto amata dagli italiani. Una “berlinona” ibrida – offerta in tre varianti di carrozzeria (quattro porte, station wagon Avant e allroad, una familiare che strizza l’occhio al mondo delle SUV) e disponibile a trazione anteriore o integrale – ricca di eleganza e tecnologia.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici della “segmento E” dei quattro anelli.

Audi A6: la tecnologia sigla per sigla

Adaptive cruise control

L’Adaptive cruise control, tramite frenate e accelerazioni controllate, regola in autonomia la distanza di sicurezza fino alla velocità di 250 km/h.

Adaptive drive assistant

L’Adaptive drive assistant include le funzionalità di adaptive cruise control e di lane guidance assist e garantisce una regolazione automatica della distanza – mediante frenate e accelerazioni automatiche – mantenendo costante la distanza preimpostata.

Audi connect key

L’Audi connect key è una chiave digitale integrata nello smartphone che permette di aprire e chiudere la vettura e accendere il motore.

Audi drive select

Il sistema di controllo della dinamica di marcia Audi drive select permette di modificare il carattere della propria vettura impostando diverse modalità.

Audi laser light

La luce laser completa il fascio luminoso da 70 km/h di velocità.

Audi Matrix

I proiettori a LED Audi Matrix abbinano un sistema di telecamere con fonti luminose a LED e un’ottica precisa per una distribuzione della luce altamente adattiva. I veicoli che viaggiano in senso contrario e che precedono vengono oscurati, pur mantenendo tutte le altre zone in mezzo e vicine completamente illuminate.

Audi phone box

L’Audi phone box è un’interfaccia bluetooth con funzione di carica induttiva.

Audi pre sense 360°

Entro i limiti del sistema, l’Audi pre sense 360° rileva i pericoli di collisione nell’area circostante la vettura e, ove necessario, avvia provvedimenti di sicurezza mirati. Comprende Audi pre sense rear, Audi pre sense basic e Audi pre sense side.

Audi pre sense basic

L’Audi pre sense basic in situazioni critiche induce automaticamente, se necessario, misure preventive per proteggere i passeggeri. Tra queste: tensionamento delle cinture di sicurezza anteriori, ottimizzazione della posizione dei sedili, attivazione delle luci lampeggianti d’emergenza e chiusura del tetto panoramico in vetro (se presente) e dei finestrini.

Audi pre sense front

L’Audi pre sense front utilizza i dati rilevati dalla telecamera anteriore e calcola la probabilità di una possibile collisione. Entro i limiti del sistema, se viene identificato un rischio di collisione, il sistema avvisa il conducente e, in caso di necessità, è in grado di avviare una decelerazione totale per ridurre la velocità o evitare eventualmente l’impatto. Il sistema è attivo a partire da una velocità di 5 km/h e riconosce i veicoli e i pedoni fino a una velocità rispettivamente di 250 km/h e di 85 km/h.

Audi pre sense rear

Il sistema Audi pre sense rear, grazie a sensori radar supplementari integrati, prevede possibili tamponamenti da parte dell’auto che segue e, in caso di pericolo, tende le cinture di sicurezza, chiude i finestrini e attiva le luci lampeggianti ad alta frequenza per avvisare gli altri guidatori e per ridurre al minimo i rischi in caso di collisione.

Audi pre sense side

L’Audi pre sense side riconosce il pericolo di collisioni laterali causate da veicoli che incrociano la vettura o provengono dalle zone laterali.

Audi Smartphone interface

L’Audi Smartphone interface consente di collegare lo smartphone alla vettura e di trasmettere i contenuti direttamente al display MMI mediante USB.

Audi virtual cockpit

L’Audi virtual cockpit è una strumentazione interamente digitale con display TFT che mostra molteplici informazioni relative alla vettura.

Bang & Olufsen 3D

Il Bang & Olufsen 3D è un impianto audio.

Collision avoidance assist

Il Collision avoidance assist aiuta il conducente, con una coppia sterzante adatta, ad aggirare un ostacolo. Il sistema utilizza i dati del sensore radar e della telecamera anteriore.

A tal fine viene rilevata una traiettoria adatta per superare l’ostacolo sulla base della distanza, della larghezza e dello spostamento trasversale del veicolo che precede.

Crossing assist

L’assistente agli incroci avvisa il conducente che si avvicina ad un incrocio in situazioni di pericolo; utilizza i sensori della vettura e monitora la zona anteriore e laterale.

exit warning

Qualora ci siano mezzi che provengono dalla zona posteriore il sistema exit warning illumina i profili LED presenti nelle portiere, avvisando i passeggeri di aspettare ad aprirle.

Head-up display

L’head-up display è in grado di proiettare le informazioni di guida relative ai sistemi di assistenza, di navigazione o i messaggi di avviso direttamente nel campo visivo del conducente.

Lane change warning

Il Lane change warning aiuta il conducente a controllare il traffico proveniente da dietro e l’angolo cieco. Avverte in caso di situazione critica per un cambio di corsia tramite segnalazione a LED nel rispettivo specchietto retrovisivo esterno e allo stesso tempo due sensori radar (presenti nella parte posteriore) rilevano i veicoli in avvicinamento lateralmente o da dietro e misurano la distanza e la differenza di velocità.

Lane guidance assist

La funzione lane guidance (guida/mantenimento nella corsia anticipato) entro i limiti del sistema rileva le linee di demarcazione della corsia, le strutture accanto alla strada, i veicoli in corsie adiacenti e i veicoli che precedono. Sulla base di queste informazioni il sistema individua un percorso virtuale lungo il quale guida il veicolo.

Mild-hybrid 12V

Il sistema mild-hybrid 12V Audi è composto da un generatore di avviamento a cinghia (BSG) e da una batteria agli ioni di litio e garantisce una riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2 grazie al maggior recupero di energia e al veleggio.

Mild-hybrid 48V

Il sistema mild-hybrid 48V Audi è composto da un generatore di avviamento a cinghia (BSG) e da una batteria agli ioni di litio e garantisce una riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2 grazie al maggior recupero di energia.

MMI plus

La sigla MMI plus indica una tipologia di radio Audi

MMI touch response

Il sistema di infotainment MMI touch response consente di memorizzare le impostazioni preferite in singoli profili utente. Per attivare una funzione non basta toccare il display con un dito ma bisogna imprimere un po’ di forza.

myAudi

Il portale myAudi è la cabina di comando di Audi Connect e permette di configurare, gestire e modificare le impostazioni di tutti i servizi.

Night vision

Il Night Vision visualizza un’immagine a infrarossi dell’ambiente circostante, evidenziando persone e animali di grandi dimensioni. Nel caso questi compiano movimenti che potrebbero causare un impatto, cambia il loro colore ed emette un segnale acustico.

quattro

La sigla quattro identifica le Audi A6 a trazione integrale.

rear cross traffic alert

Il rear cross traffic alert aiuta il conducente a compiere le manovre di retromarcia per uscire da un parcheggio trasversale o per cambiare corsia durante la marcia. Il sistema informa il conducente sui veicoli in avvicinamento, che riconosce visualizzandoli sul display MMI, avvisandolo tramite un segnale acustico e un’eventuale frenata in caso di pericolo di collisione imminente.

rear cross traffic assist

L’assistente al traffico trasversale posteriore rear cross traffic assist aiuta il conducente quando esce in retromarcia (fino a 10 km/h). Il sistema monitora la parte posteriore e laterale utilizzando i sensori radar in uscita da un parcheggio. Vengono rilevati oggetti in movimento (es. vetture) il sistema informa il conducente con un segnale visivo oppure anche con un segnale acustico ed eventualmente con una frenata in caso di situazioni particolarmente critiche.

Remote Park Assist

Il Remote Park Assist consente di controllare la manovra di parcheggio dall’esterno della vettura usando l’app myAudi.

S tronic

Il cambio S tronic è una trasmissione automatica a doppia frizione.

TDI

La sigla TDI (Turbocharged Direct Injection) indica i motori turbodiesel mild hybrid dell’Audi A6.

TFSI

La sigla TFSI (Turbocharged Fuel Stratified Injection) indica i motori turbo mild hybrid benzina dell’Audi A6.

TFSI e

La sigla TFSI e indica i motori ibridi plug-in benzina dell’Audi A6.

tiptronic

Il tiptronic è un cambio automatico a convertitore di coppia.

Turn assist

In caso di svolta a sinistra il Turn assist riconosce i veicoli che sopraggiungono in senso contrario alla corsia di marcia e, se la vettura viaggia a una velocità compresa tra 2 e 10 km/h, entra in azione non appena il conducente inserisce l’indicatore di direzione per attraversare la strada. Se il sistema individua una situazione critica permette ai freni di intervenire automaticamente.