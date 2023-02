Auto cinesi: l’elenco completo (con i prezzi)

Le auto cinesi in vendita da noi non sono ancora molte ma presto vedremo sempre più modelli di questo Paese nei nostri listini.

Per il momento le uniche vetture “DOC” della Cina sono sette SUV. Va detto, però, che abbiamo escluso la Great Wall in quanto produce solo pick-up (veicoli commerciali e quindi immatricolabili esclusivamente come autocarro), la MG (formalmente una società britannica ma con proprietà e stabilimenti in Asia) e la Smart: quest’ultima è ufficialmente una Casa tedesca ma da quando c’è stato l’accordo tra Mercedes e Geely la sede si è spostata a Ningbo.

Esistono poi in Italia alcuni marchi “borderline” come DR (che commercializza da noi Sport Utility cinesi dell’azienda Chery rivedute e corrette in Molise), Evo (che fa la stessa cosa ma con una crossover del brand JAC) e EMC (che vende una Kaiyi X3 Pro rimarchiata).

Di seguito troverete l’elenco completo (destinato ad aumentare nei prossimi mesi) di tutte le auto cinesi – per ora solo sette – in commercio (con i prezzi).