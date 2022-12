Auto coreane full hybrid: l’elenco completo (con i prezzi)

Le auto coreane full hybrid appartengono tutte al segmento delle SUV: crossover ibride “vere” spinte da un motore a benzina abbinato a un’unità elettrica che entra in funzione da sola esclusivamente in partenza e alle basse velocità e che collabora con quella termica in tutte le altre situazioni per abbassare i consumi e migliorare le prestazioni.

Di seguito troverete l’elenco completo (con i prezzi) di tutte le auto coreane full hybrid in commercio nel nostro Paese: sei Sport Utility Hyundai e Kia per tutti i gusti e (quasi) tutte le tasche.

Auto Hyundai full hybrid: l’elenco completo (con i prezzi)