Auto elettriche: tutti i modelli in commercio (e i loro prezzi)

L’elenco completo di tutte le automobili elettriche in commercio: tante vetture a batterie per tutti i gusti e (quasi) tutte le tasche

Le auto elettriche sono le vetture più ecologiche in commercio ma non sono veicoli adatti a tutti: costano tanto, percorrono ancora – salvo alcune eccezioni virtuose – pochi chilometri con un “pieno” di energia e necessitano di lunghi tempi di ricarica. Sono invece la soluzione ideale per chi ha un box e un contratto di fornitura dell’energia ottimizzato per la ricarica domestica e per gli amanti dell’ambiente che non hanno problemi di budget e che non fanno molta strada.

Auto elettriche: gli incentivi Grazie all’Ecobonus le auto elettriche con prezzi fino a 42.700 euro beneficiano di incentivi pari a 3.000 euro (senza rottamazione) o 5.000 euro (con rottamazione). Uno sconto che può arrivare a quota 4.500 euro (senza rottamazione) o 7.500 euro (con rottamazione) per i cittadini con ISEE inferiore a 30.000 euro. I mezzi a batteria hanno inoltre altri vantaggi: accedono gratuitamente nelle ZTL, ricevono sconti sul pagamento del bollo (o addirittura esenzioni) e possono parcheggiare gratis nelle zone di sosta a pagamento e nei posti residenti.

Auto elettriche: autonomia e batteria L’autonomia delle auto elettriche dipende molto dalla temperatura esterna (più fa freddo meno strada si percorre) e dallo stile di guida: bisogna evitare ad esempio le accelerazioni brusche, le andature poco costanti, le velocità elevate e le salite (anche se va detto che in discesa si recupera molta carica). Tendenzialmente più la batteria è grande migliore è l’autonomia: la BMW iX xDrive50 monta ad esempio un accumulatore da 111 kWh e dichiara una percorrenza di 630 km ma va detto che esistono rivali meno dotate alla voce “kilowattora” in grado di fare più chilometri con un “pieno”.

Auto elettriche: ricarica e tempi La ricarica di un’auto elettrica può essere effettuata in casa, in ambienti privati o su suolo pubblico. I tempi dipendono dalla capacità della batteria (più kWh ci sono più dura il “rifornimento”) e dalle modalità di ricarica (esistono quelle lente e quelle veloci).

Auto elettriche: i connettori I connettori di ricarica più comuni per auto elettriche sono la spina Mennekes (tipo 2) per il caricamento in corrente alternata e la spina CCS che permette anche la ricarica veloce in corrente continua. Senza dimenticare i connettori proprietari usati da alcune Case.

Auto elettriche: i consumi La batteria, come abbiamo visto, è importante per l’autonomia ma anche la capacità di consumare poca energia durante la marcia aiuta. Come per le vetture tradizionali il peso ridotto contribuisce ad aumentare le percorrenze: la citycar elettrica Dacia Spring è tra le vetture più parsimoniose a emissioni zero con un consumo dichiarato di 13,9 kWh ogni 100 km.

Auto elettriche: c’è anche l’idrogeno Anche le vetture a idrogeno sono auto elettriche: montano un motore elettrico come le EV “tradizionali” e non rilasciano emissioni inquinanti (l’unico prodotto di scarto è l’acqua che viene espulsa attraverso il tubo di scappamento). A differenza delle elettriche non vanno attaccate alla spina: “basta” – si fa per dire visto ci sono solo due distributori aperti al pubblico in Italia (Bolzano e Mestre) – fare il pieno di idrogeno (sotto forma di gas). L’idrogeno e l’ossigeno contenuto nell’aria arrivano fino alle celle a combustibile dove – attraverso una reazione chimica senza combustione – vengono generate elettricità e acqua. La prima alimenta il motore, la seconda viene espulsa. Attualmente ci sono due auto a idrogeno in commercio in Italia: Hyundai Nexo

Toyota Mirai Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le auto elettriche in commercio: non abbiamo preso in considerazione i veicoli commerciali in quanto immatricolabili esclusivamente come autocarro. Auto elettriche: l’elenco completo

Auto elettriche Aiways U5 da 43.500 euro

Auto elettriche Audi e-tron GT da 109.150 euro

e-tron da 86.000 euro

e-tron Sportback da 88.300 euro

Q4 e-tron da 49.050 euro

Q4 Sportback e-tron da 51.100 euro

Auto elettriche BMW i3 da 35.900 euro

i4 da 63.900 euro

i7 da 146.000 euro

iX1 da 57.200 euro

iX3 da 71.900 euro

iX da 84.000 euro

Auto elettriche Citroën ë-C4 da 37.800 euro

ë-Berlingo da 35.400 euro

Auto elettriche Cupra Born da 41.100 euro

Auto elettriche Dacia Spring da 21.000 euro

Auto elettriche DS DS 3 E-Tense da 41.550 euro

Auto elettriche Evo 3 Electric 36.600 euro

Auto elettriche Fiat Nuova 500 da 29.950 euro

Nuova 500 Cabrio da 32.950 euro

E-Doblò da 38.400 euro

Auto elettriche Ford Mustang Mach-E da 62.700 euro

Auto elettriche Honda e 39.600 euro

Auto elettriche Hyundai Kona Electric da 36.150 euro

Ioniq 5 da 47.050 euro

Nexo da 77.900 euro

Auto elettriche Jaguar I-Pace da 83.690 euro

Auto elettriche Kia e-Soul da 34.950 euro

e-Niro da 42.700 euro

EV6 da 55.450 euro

Auto elettriche Lexus UX 300e da 57.000 euro

Auto elettriche Mazda MX-30 da 36.650 euro

Auto elettriche Mercedes EQE da 77.352 euro

EQS da 118.411 euro

EQA da 53.080 euro

EQB da 55.330 euro

EQC da 76.445 euro

EQS SUV da 138.669 euro

Auto elettriche MG ZS EV da 34.290 euro

Marvel R da 42.690 euro

MG4 da 29.990 euro

MG5 da 34.290 euro

Auto elettriche Mini Mini Cooper SE da 37.650 euro

Auto elettriche Nissan Leaf da 32.200 euro

Ariya da 51.400 euro

Auto elettriche Opel Corsa-e da 35.250 euro

Mokka-e da 38.100 euro

Combo-e Life da 36.205 euro

Auto elettriche Peugeot e-208 da 34.450 euro

e-2008 da 39.700 euro

e-Rifter da 37.100 euro

Auto elettriche Polestar 2 da 50.900 euro

Auto elettriche Porsche Taycan da 94.490 euro

Taycan Cross Turismo da 95.466 euro

Auto elettriche Renault Twingo E-Tech Electric da 22.950 euro

Zoe E-Tech Electric da 33.400 euro

Mégane E-Tech Electric da 36.800 euro

Auto elettriche Seres 3 42.850 euro

Auto elettriche Skoda Enyaq iV da 46.600 euro

Enyaq Coupé iV da 49.900 euro

Auto elettriche Smart EQ fortwo da 25.210 euro

EQ fortwo cabrio da 28.577 euro

Auto elettriche Subaru Solterra da 59.900 euro

Auto elettriche Tesla Model 3 da 58.470 euro

Model S da 141.970 euro

Model Y da 50.970 euro

Model X 145.970 euro

Auto elettriche Toyota Mirai da 67.000 euro

Auto elettriche Volkswagen ID.3 da 40.150 euro

ID.4 da 54.700 euro

ID.5 da 56.950 euro