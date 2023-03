Di seguito troverete l’ elenco completo di tutte le auto elettriche che costano meno di 30.000 euro : cinque proposte per tutti i gusti e (quasi) tutte le tasche.

Le auto elettriche stanno diventando sempre più accessibili: basta dare un’occhiata al listino per trovare diverse proposte a batterie con prezzi inferiori a 30.000 euro .

Dacia Spring

La Dacia Spring è una citycar elettrica low-cost rumena in vendita a prezzi che partono da 21.450 euro. La gamma motori è composta da due unità da 45 e 65 CV. L’autonomia è di 230 km per la variante meno potente e di 220 km per quella più “grintosa”.

