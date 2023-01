Le auto full hybrid sono la soluzione migliore per gli automobilisti che vivono in luoghi spesso soggetti a blocchi del traffico e vogliono consumare il meno possibile. Le vetture ibride “vere” sono più efficaci delle proposte mild e offrono diversi vantaggi rispetto alle proposte plug-in (utili solo per chi ha la possibilità di ricaricare spesso la batteria attaccandosi alla presa di corrente): costano meno e sono più leggere.

Sui modelli full hybrid (mezzi che rappresentano il 9% delle immatricolazioni in Italia) il motore a benzina è abbinato a un’unità elettrica che entra in funzione da sola esclusivamente in partenza e alle basse velocità e collabora con quella termica in tutte le altre situazioni per abbassare i consumi e migliorare le prestazioni. La batteria si ricarica autonomamente nelle fasi di decelerazione e frenata.

Di seguito troverete l’elenco completo (con i prezzi) di tutte le auto full hybrid in commercio nel nostro Paese: tante proposte per tutti i gusti e tutte le esigenze.

Auto full hybrid: l’elenco completo (con i prezzi)