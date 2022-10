Quando si parla di auto giapponesi ibride il primo pensiero va ai modelli full hybrid. Eppure basta dare un’occhiata ai listini per trovare tante proposte “leggere” mild hybrid rivolte a chi cerca un mezzo elettrificato più accessibile.

Di seguito troverete l’elenco completo (con i prezzi) di tutte le auto giapponesi mild hybrid in commercio in Italia: tanti modelli per tutti i gusti e tutte le tasche.

Auto giapponesi mild hybrid: l’elenco completo (con i prezzi)