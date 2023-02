Le auto giapponesi hanno un legame molto forte con la trazione integrale: negli anni ’80 le fuoristrada Mitsubishi, Nissan, Suzuki e Toyota hanno conquistato il mercato ma non vanno sottovalutate le vetture 4×4 “normali” come le Subaru.

Di seguito troverete l’elenco completo (con i prezzi) di tutte le auto giapponesi a trazione integrale in commercio in Italia: tante proposte per tutti i gusti e tutte le tasche.

Auto giapponesi a trazione integrale: l’elenco completo (con i prezzi)