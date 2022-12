Auto ibride spaziose: l’elenco completo per marca (con i prezzi)

Le auto ibride spaziose sono la soluzione migliore per chi ha bisogno di un abitacolo ampio e/o di un bagagliaio capiente e vuole mettersi al riparo dai blocchi del traffico per i prossimi anni.

Le vetture spaziose a doppia alimentazione termica/elettrica appartengono a diverse categorie (SUV piccole, compatte, medie e grandi, berline, compatte, station wagon e ammiraglie) e possono soddisfare le esigenze di qualsiasi automobilista.

Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le auto ibride spaziose in commercio in Italia (con i prezzi): tante proposte ibride plug-in (benzina e diesel), full hybrid benzina e mild hybrid (benzina e diesel) per tutti i gusti e tutte le tasche. Non abbiamo preso in considerazione i pick-up in quanto veicoli commerciali e quindi immatricolabili esclusivamente come autocarro.

Auto ibride plug-in benzina spaziose: il significato e come funzionano