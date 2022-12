Auto ibride a trazione posteriore: l’elenco completo (con i prezzi)

Di seguito troverete l’ elenco completo (con i prezzi ) di tutte le auto ibride a trazione posteriore in commercio : tante proposte per tutti i gusti e (quasi) tutte le tasche.

Le auto ibride plug-in benzina a trazione posteriore montano un motore a benzina abbinato a un’unità elettrica e a batterie grandi (ricaricabili attraverso una presa di corrente) che permettono di guidare in modalità esclusivamente elettrica per alcuni chilometri.

Le auto ibride plug-in diesel a trazione posteriore montano un motore turbodiesel abbinato a un’unità elettrica e a batterie grandi (ricaricabili attraverso una presa di corrente) che permettono di guidare in modalità esclusivamente elettrica per alcuni chilometri.

Le auto ibride benzina a trazione posteriore (anche note come full hybrid) montano un motore a benzina abbinato a un’unità elettrica. Quest’ultima entra in funzione da sola esclusivamente in partenza e alle basse velocità e “collabora” con quella termica in tutte le altre situazioni di guida per abbassare i consumi e migliorare le prestazioni. La batteria si ricarica da sola nelle fasi di decelerazione e frenata.