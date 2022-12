Le auto italiane non “tirano” più come un tempo ma rappresentano ancora oggi una fetta importante del mercato nazionale.

Nei primi undici mesi del 2022 oltre un quinto dei nostri connazionali ha acquistato una vettura del Bel Paese e la Fiat Panda è ancora oggi l’auto più amata dalle nostre parti. Ma non è tutto: lo scorso anno il podio delle immatricolazioni è stato interamente occupato da modelli italiani (seconda Fiat 500 e terza Lancia Ypsilon) e ci sono stati quattro veicoli “tricolori” nelle prime sei posizioni della classifica assoluta.

Le auto italiane, però, non sono solo modelli di massa: come non dimenticare, infatti, Case esclusive come Ferrari, Lamborghini e Maserati…

Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le auto italiane in commercio. Non abbiamo preso in considerazione i pick-up in quanto veicoli commerciali e quindi immatricolabili esclusivamente come autocarro.