Auto “normali” (non SUV) a trazione integrale: l’elenco completo (con i prezzi)

Le auto a trazione integrale sono utili per chi affronta spesso superfici a scarsa aderenza. Le SUV sono le vetture più amate da chi vuole una 4×4 ma non tutti vogliono crossover a quattro ruote motrici dal baricentro alto.

Di seguito troverete l’elenco completo (con i prezzi) di tutte le auto “normali” (non Sport Utility, per intenderci) a trazione integrale in commercio: tante proposte per tutti i gusti e (quasi) tutte le tasche. Abbiamo escluso i pick-up in quanto veicoli commerciali e quindi omologabili esclusivamente come autocarro.

Tutte le auto “normali” (non SUV) a trazione integrale