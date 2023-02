Polestar non è una Casa automobilistica come le altre. Oggi questa azienda svedese – la risposta nordica a Tesla – realizza auto elettriche “premium” ma prima di questa svolta green è stata altro: un marchio nato come team attivo nel motorsport e diventato in seguito il reparto sportivo ufficiale di Volvo.

Attualmente la gamma Polestar è composta da soli due modelli a batterie: la berlina a cinque porte 2 e la SUV 3. Nei prossimi anni, però, la famiglia si allargherà con altre tre vetture: la crossover 4, l’ammiraglia 5 e la sportiva 6.

Di seguito troverete l’elenco completo di tutti i modelli Polestar attualmente in commercio in Italia (con i prezzi): due proposte ecologiche e raffinate.

Auto Polestar: l’elenco completo (con i prezzi)