Smart è una marca tedesca/cinese – nel 2019 Mercedes ha ceduto il 50% della società a Geely – che sta vivendo un periodo di profonda trasformazione. Attualmente la sua gamma è composta solo da tre tipi di vetture elettriche: la citycar EQ fortwo, la variante “spider” EQ fortwo cabrio e la SUV a emissioni zero #1.

Di seguito troverete l’elenco completo di tutti i modelli di Smart attualmente in commercio in Italia (con i prezzi): tre proposte ecologiche perfette per la città e non solo.

Auto Smart: l’elenco completo