Le auto sportive rappresentano una fetta piccolissima (l’1% circa) delle immatricolazioni in Italia ma restano le vetture più amate da chi cerca il divertimento e non ha bisogno di praticità.

I modelli sportivi possono essere suddivisi in tre macrocategorie: coupé, spider e cabriolet.

Le coupé sono sportive chiuse (generalmente a due o tre porte ma non mancano proposte più pratiche dotate di portiere posteriori), le spider sono scoperte a due posti secchi mentre le cabriolet sono veicoli scoperti dotati di sedili posteriori.

Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le auto sportive in commercio in Italia (con i prezzi): tante proposte per tutti i gusti e tutte le tasche.

Auto sportive: l’elenco completo per marca (con i prezzi)