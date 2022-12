Le auto sportive inglesi (anche se sarebbe più corretto chiamarle britanniche) sono amate da chi non si accontenta delle prestazioni ma vuole anche esclusività ed eleganza. Ci sono i modelli raffinati firmati Aston Martin, Bentley e McLaren, le proposte essenziali come le Caterham e modelli più abbordabili come la Mini Cabrio.

Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le auto sportive britanniche in commercio in Italia (con i prezzi): tante coupé, spider e cabriolet per tutti i gusti e tutte le esigenze.

Auto sportive inglesi: l’elenco completo per marca (con i prezzi)