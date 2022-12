Superbollo: ecco le auto sportive (e non) che non lo pagano

Esistono auto sportive che non pagano il superbollo? Certamente: tutte quelle con una potenza che non supera i 252 CV. Per le vetture che rimangono sotto la quota dei 185 kW è prevista una tassa di 2,58 euro per ogni kW (fino a 100 kW, oltre si sale a 3,87 euro). Qui invece troverete le auto che lo pagano.

Di seguito troverete le cifre da sborsare ogni anno in tasse per una serie di vetture briose (velocità massima di almeno 180 km/h e uno “0-100” inferiore ai 10 secondi) adatte a chi cerca il piacere di guida. Nel caso delle ibride (esenti dal pagamento del bollo in alcune Regioni) si considerano solo i kW offerti dal motore termico.

Superbollo e auto elettriche

La maggior parte delle auto elettriche attualmente in commercio non è soggetta al pagamento del superbollo: sulle vetture a emissioni zero la voce P2 della carta di circolazione indica infatti la potenza erogabile e mantenibile per almeno 30 minuti (valore inferiore a 185 kW su gran parte dei modelli EV in circolazione nel 2022). Va detto, inoltre, che molte regioni prevedono esenzioni dal bollo per le elettriche (totale in Piemonte e in Lombardia e per i primi cinque anni nelle altre regioni) e le ibride.