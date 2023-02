Le auto tedesche hanno lanciato la trazione integrale in Europa: il nome Audi quattro, ad esempio, non identifica solo i modelli a quattro ruote motrici della Casa di Ingolstadt ma ha anche battezzato una delle prime vetture 4×4 di grande serie del Vecchio Continente. Non sono da sottovalutare, inoltre, gli altri sistemi realizzati da BMW (xDrive), Mercedes (4Matic) e Volkswagen (4MOTION).

Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le auto tedesche a trazione integrale in commercio (con i prezzi): tante proposte per tutti i gusti e (quasi) tutte le tasche.

Auto tedesche a trazione integrale: l’elenco completo (con i prezzi)