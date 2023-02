Auto Volkswagen a trazione integrale: tutti i modelli in commercio (e i loro prezzi)

Volkswagen ha una lunga tradizione nella produzione di auto a trazione integrale: dalle prime Syncro alle attuali 4Motion, la Casa di Wolfsburg può vantare una lunga lista di modelli a quattro ruote motrici in grado di cavarsela egregiamente sulle superfici a scarsa aderenza.

Di seguito troverete l’elenco completo (con i prezzi) di tutte le Volkswagen 4×4 in commercio in Italia: nove proposte per tutti i gusti e tutte le esigenze.

Auto Volkswagen a trazione integrale: l’elenco completo (con i prezzi)