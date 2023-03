La BMW serie 3 – arrivata alla settima generazione – è una berlina “premium” tedesca disponibile a trazione posteriore o integrale offerta in due varianti di carrozzeria: quattro porte e station wagon (meglio nota come Touring). Una vettura elegante e sportiva ricca di tecnologia.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici della “segmento D” bavarese.

BMW serie 3: la tecnologia sigla per sigla

48V

La sigla 48V identifica le BMW serie 3 mild hybrid.

Active Cruise Control

L’Active Cruise Control con funzione Stop&Go, basato su radar + telecamera anteriore, include le seguenti funzioni: Cruise Control adattivo con riconoscimento dei veicoli che precedono e possibilità di variare la distanza di sicurezza secondo 4 livelli, Speed Limit Info con indicatore di divieto di sorpasso, avvertimento di presenza pedoni e rischio di tamponamento con funzione di frenata City.

Active Guard Plus

L’Active Guard Plus comprende: avvertimento anticollisione frontale con funzione di frenata basato su telecamera, avvisatore di cambio accidentale corsia di marcia con ritorno attivo in corsia e Speed Limit.

BMW Connected Drive Services

Il pacchetto BMW Connected Drive Services consente l’utilizzo delle funzioni dell’app BMW Connected/My BMW App in vettura e la tecnologia “BMW Apps” per l’utilizzo di selezionate app compatibili presenti sullo smartphone iOS/Android attraverso i comandi della vettura.

BMW Drive Recorder

Il BMW Drive Recorder registra – in automatico o manualmente – ciò che è intorno alla vettura per un massimo di 40 secondi.

BMW Intelligent Emergency Call

Il sistema BMW Intelligent Emergency Call non è altro che la chiamata di emergenza.

BMW Teleservices

Abilita la comunicazione telematica tra vettura, concessionaria e centrale di assistenza.

Comfort Access

Il Comfort Access consente di lasciare le chiavi in tasca. Per sbloccare/bloccare la vettura è sufficiente toccare la maniglia delle portiere.

Cornering Brake Control

Il Cornering Brake Control aumenta la stabilità nelle curve veloci in caso di frenata leggera.

Driving Assistant

Il Driving Assistant, basato su radar + telecamera, include i seguenti sistemi di sicurezza attiva: avvertimento di presenza pedoni e rischio di tamponamento con funzione frenata City, Speed Limit Info con indicatore di divieto di sorpasso, avvertimento di traffico trasversale posteriore, segnalatore di presenza veicoli nei punti ciechi e avvertimento di collisione posteriore.

follow me home

La funzione follow me home mantiene accese le luci anabbaglianti a veicolo spento (durata regolabile).

iDrive

L’iDrive è un controller che permette di gestire diverse funzioni della vettura attraverso una rotella.

Parking Assistant

L’assistente al parcheggio Parking Assistant offre una serie di funzioni che permettono di parcheggiare in modo confortevole e automatico sia in parcheggi paralleli alla carreggiata che in parcheggi trasversali oppure a pettine rispetto alla strada.

Parking Assistant Plus

Il Parking Assistant Plus visualizza un’immagine della vettura nella prospettiva a volo d’uccello e una rappresentazione tridimensionale della situazione del traffico.

PDC

La sigla PDC (acronimo di Park Distance Control) identifica i sensori di parcheggio.

Servotronic

Il Servotronic permette di variare il tipo di assistenza allo sterzo, soprattutto in base alla velocità.

Steptronic

La sigla Steptronic identifica il cambio automatico della BMW serie 3.

xDrive

La sigla xDrive identifica le BMW serie 3 a trazione integrale.

XtraBoost

La funzione XtraBoost offre più cavalli per qualche secondo.