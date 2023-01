BMW è una Casa che ha sempre puntato sulla sportività e sul piacere di guida ma non trascura affatto la tecnologia. Basta dare un’occhiata ai listini del marchio bavarese per trovare tanti dispositivi dal significato spesso sconosciuto.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici del brand tedesco.

BMW: la tecnologia sigla per sigla

48V

La sigla 48V identifica le BMW mild hybrid.

Active Cruise Control

L’Active Cruise Control con funzione Stop&Go, basato su radar + telecamera anteriore, include le seguenti funzioni: Cruise Control adattivo con riconoscimento dei veicoli che precedono e possibilità di variare la distanza di sicurezza secondo 4 livelli, Speed Limit Info con indicatore di divieto di sorpasso, avvertimento di presenza pedoni e rischio di tamponamento con funzione di frenata City.

Active Guard Plus

L’Active Guard Plus comprende: avvertimento anticollisione frontale con funzione di frenata basato su telecamera, avvisatore di cambio accidentale corsia di marcia con ritorno attivo in corsia e Speed Limit.

Attentiveness Assistant

L’Attentiveness Assistant rileva la stanchezza alla guida e suggerisce di prendere una pausa.

AUC

La sigla AUC identifica il ricircolo automatico dell’aria.

Automatic Hold

La funzione Automatic Hold (presente sulle vetture con cambio automatico) blocca la macchina con motore acceso anche su strade in salita o in pianura senza dover premere il pedale del freno.

BMW Connected Drive Services

Il pacchetto BMW Connected Drive Services consente l’utilizzo delle funzioni dell’app BMW Connected/My BMW App in vettura e la tecnologia “BMW Apps” per l’utilizzo di selezionate app compatibili presenti sullo smartphone iOS/Android attraverso i comandi della vettura.

BMW Drive Recorder

Il BMW Drive Recorder registra – in automatico o manualmente – ciò che è intorno alla vettura per un massimo di 40 secondi.

BMW Intelligent Emergency Call

Il sistema BMW Intelligent Emergency Call non è altro che la chiamata di emergenza.

BMW Sat Vehicle Guardian

Il sistema di antifurto BMW Sat Vehicle Guardian – sempre operativo e alimentato dalla vettura – registra i dati dell’auto e utilizza la tecnologia satellitare GPS e telefonica GSM/GPRS per una maggiore precisione nella localizzazione.

BMW TeleService

Abilita la comunicazione telematica tra vettura, concessionaria e centrale di assistenza.

BMW Touch Command

Il BMW Touch Command consente di comandare dai sedili posteriori della vettura una serie di funzioni comfort e del sistema di infotainment.

Comfort Access

Il Comfort Access consente di lasciare le chiavi in tasca. Per sbloccare/bloccare la vettura è sufficiente toccare la maniglia delle portiere.

Concierge Service

Il Concierge Service prevede la possibilità di usufruire di un call center sempre a disposizione per richiedere informazioni su itinerari, esercizi commerciali, ristoranti, cinema, etc…

Cornering Brake Control

Il Cornering Brake Control aumenta la stabilità nelle curve veloci in caso di frenata leggera.

DCT

La sigla DCT (acronimo di Dual Clutch Transmission) identifica il cambio automatico a doppia frizione.

Digital Key

La Digital Key trasforma lo smartphone in una chiave della vettura.

Driving Assistant

Il Driving Assistant, basato su radar + telecamera, include i seguenti sistemi di sicurezza attiva: avvertimento di presenza pedoni e rischio di tamponamento con funzione frenata City, Speed Limit Info con indicatore di divieto di sorpasso, avvertimento di traffico trasversale posteriore, segnalatore di presenza veicoli nei punti ciechi e avvertimento di collisione posteriore.

DSC

Il DSC è il controllo dinamico di stabilità BMW.

DTC

Il DTC è il controllo dinamico della trazione BMW.

eDrive

Il pulsante eDrive permette di selezionare la modalità di guida sulle BMW ibride plug-in.

Executive Drive Pro

Executive Drive Pro è un sistema supplementare di regolazione dell’assetto: nella guida dinamica in curva i movimenti di rollio vengono ridotti da barre stabilizzatrici ad azionamento elettromeccanico.

Flexible Fast charger

Il Flexible fast charger è un caricabatterie mobile domestico per auto elettriche.

Follow-me-home

La funzione Follow-me-home mantiene accese le luci anabbaglianti a veicolo spento (durata regolabile).

HDC

L’HDC (acronimo di Hill Descent Control) riduce la velocità nelle discese ripide senza intervento frenante da parte del guidatore.

Head Up-Display

L’Head Up-Display mostra varie informazioni su vettura e navigazione su un display trasparente posizionato all’altezza del volante.

High-Beam assistant

L’High-Beam assistant aiuta a prevenire l’abbagliamento del traffico incrociante o degli altri utenti della strada.

Iconic Glow

Gli Iconic Glow sono dei fari in cristallo.

iDrive

L’iDrive è un controller che permette di gestire diverse funzioni della vettura attraverso una rotella.

Parking Assistant

L’assistente al parcheggio Parking Assistant offre una serie di funzioni che permettono di parcheggiare in modo confortevole e automatico sia in parcheggi paralleli alla carreggiata che in parcheggi trasversali oppure a pettine rispetto alla strada.

Parking Assistant Plus

Il Parking Assistant Plus visualizza un’immagine della vettura nella prospettiva a volo d’uccello e una rappresentazione tridimensionale della situazione del traffico.

PDC

La sigla PDC (acronimo di Park Distance Control) identifica i sensori di parcheggio.

RDC

La sigla RDC identifica l’indicatore di pressione degli pneumatici.

Remote Services

Permette il controllo da remoto della vettura: localizzazione, comando a distanza (chiusura/apertura, lampeggio fari, clacson), attivazione ventilazione/climatizzazione e invio delle destinazioni dell’app MyBMW alla vettura.

Runflat

Gli pneumatici Runflat in caso di foratura possono percorrere fino a 80 km anche in caso di perdita totale di pressione (a una velocità massima di 80 km/h).

sDrive

La sigla sDrive identifica le BMW a due ruote motrici.

Selective Catalytic Reduction

Il Selective Catalytic Reduction converte fino al 90% degli ossidi di azoto in vapore acqueo e azoto.

Servotronic

Il Servotronic permette di variare il tipo di assistenza allo sterzo, soprattutto in base alla velocità.

Steptronic

La sigla Steptronic identifica il cambio automatico BMW.

Top Tether

Il Top Tether è una cinghia di stabilizzazione presente sul seggiolino Isofix universale che va agganciata al punto di ancoraggio.

Traffic Information

Il Traffic Information fornisce informazioni sul traffico su autostrade, strade principali e arterie urbane ricevendo aggiornamenti in tempo reale e segnalando eventuali itinerari alternativi.

xDrive

La sigla xDrive identifica le BMW a trazione integrale.

XtraBoost

La funzione XtraBoost offre più cavalli per qualche secondo.