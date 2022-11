Bollo auto: quanto pagano le Alfa Romeo

Le Alfa Romeo sono auto molto amate da chi cerca la sportività: le vetture del Biscione sono focalizzate sul piacere di guida e sul divertimento.

Calcolare il bollo dei veicoli Alfa Romeo è semplice: sui modelli benzina e diesel basta moltiplicare 2,58 euro per ogni kW fino a 100 (oltre si sale a 3,87), poi ci sono quelle soggette al superbollo (20 euro per ogni kW sopra quota 185). Sulle mild hybrid bisogna invece tener conto esclusivamente dei cavalli del motore termico. Segnaliamo inoltre che molte regioni prevedono esenzioni dal bollo per gli ibridi.

Quanto pagano di bollo le auto Alfa Romeo