La Citroën C3 – arrivata alla terza generazione – è una piccola francese molto amata dagli automobilisti italiani. Una “segmento B” non molto ricca di tecnologia (specialmente ora con la crisi dei microchip) ma robusta.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici del modello più economico della Casa del Double Chevron.

Citroën C3: la tecnologia sigla per sigla

Active Safety Brake

La frenata automatica Active Safety Brake serve a evitare una collisione o a limitarne la gravità riducendo la velocità del veicolo. Il sistema interviene se il conducente non aziona il freno della vettura.

Airbump

Gli Airbump – montati da alcune versioni della Citroën C3 – sono capsule d’aria inglobate in un morbido strato di TPU (poliuretano termoplastico) che mettono al riparo dalle “toccatine” in manovra.

ASL Video

L’ASL Video è l’avviso di superamento involontario delle linee di carreggiata.

BlueHDi

La sigla BlueHDi identifica il motore turbodiesel della Citroën C3.

Citroën Connect Nav

Tutti i servizi di navigazione – compresi l’itinerario in tempo reale, lo stato del traffico, la SpeedCam, le condizioni del meteo, il prezzo dei carburanti e la disponibilità dei parcheggi – sono concentrati in Citroën Connect Nav.

Coffee Break Alert

Il sistema Coffee Break Alert avvisa il conducente quando è il momento di fare una pausa. Si attiva quando si affrontano più di due ore di viaggio a una velocità di oltre 65 km/h.

ConnectedCAM

ConnectedCAM è una telecamera in HD posizionata dietro lo specchietto retrovisore centrale che permette, con un semplice clic, di scattare una foto o registrare un video di 20 secondi. In caso di incidente la registrazione viene automaticamente attivata per un minuto e mezzo (30 secondi prima dell’impatto e un minuto dopo l’incidente).

DAB

La sigla DAB (Digital Audio Broadcasting) indica la radio digitale.

Driver Attention Alert

Il Driver Attention Alert valuta lo stato di vigilanza del conducente identificando le deviazioni di traiettoria rispetto alle strisce a terra. Una volta che il sistema determina che l’andamento del veicolo suggerisce un certo livello di stanchezza o disattenzione da parte del conducente si attivano gli allarmi.

EAT6

La sigla EAT6 identifica il cambio automatico a 6 rapporti (convertitore di coppia) della Citroën C3.

Follow Me Home

La funzione Follow Me Home indica gli abbaglianti a spegnimento ritardato.

Hill Assist

L’Hill Assist è l’assistente alle partenze in salita.

Keyless

Il sistema keyless consente di chiudere/aprire e mettere in moto l’automobile senza dover estrarre la chiave dalla tasca.

Mirror Screen

Il sistema Mirror Screen replica la visualizzazione delle app sul touchscreen della vettura.

PureTech

La sigla PureTech identifica i motori a benzina della Citroën C3.

SpeedCam

La funzione SpeedCam permette di ricevere avvisi in tempo reale riguardo gli autovelox, i tratti pericolosi della strada e le zone a rischio.