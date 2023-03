Compatte elettriche: l’elenco completo (con i prezzi)

Le compatte elettriche sono auto rivolte a chi vuole un mezzo ecologico e ha bisogno di un veicolo più spazioso di una citycar o una piccola. Le “segmento C” a batterie si comportano molto bene in città ma se la cavano egregiamente anche nelle gite fuori porta.

Di seguito troverete l’elenco completo (con i prezzi) di tutte le compatte elettriche in commercio in Italia: sette proposte per tutti i gusti.

Compatte elettriche: l’elenco completo per marca (con i prezzi)