Sarebbe riduttivo considerare DS come un semplice marchio “premium” del gruppo Stellantis. I modelli della Casa francese non sono solo eleganti e raffinati ma anche ricchi di tecnologia all’avanguardia.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti i dispositivi tecnologici del brand transalpino.

DS: la tecnologia sigla per sigla

Active safety brake

Il sistema Active safety brake non è altro che la frenata automatica.

Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go

L’Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go mantiene automaticamente il veicolo alla velocità target selezionata e adatta la velocità per mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede.

Advanced Traction Control

L’Advanced Traction Control consente di guidare su fondi insidiosi ottimizzando la trazione per entrambe le ruote anteriori e sfruttando la sinergia del controllo di stabilità ESP.

BlueHDi

La sigla BlueHDi identifica i motori turbodiesel DS.

DS Active Scan Suspension

Il sistema di sospensione attiva DS Active Suspension è controllato da una telecamera e permette agli ammortizzatori di adattarsi alle imperfezioni della strada.

DS Air

DS Air – presente sulla DS 4 – è un sistema di climatizzazione rappresentato da un aeratore centrale dove le alette non sono più visibili.

DS Clean Cabin

Il sistema DS Clean Cabin valuta l’inquinamento interno con un sensore per l’anidride carbonica e uno per il particolato. Mediante un filtro l’abitacolo viene purificato in pochi minuti.

DS Cornets

Le DS Cornets sono le luci di posizione laterali della DS 9.

DS Drive Assist

Il sistema DS Drive Assist combina le funzioni del Lane Departure Warning e dell’Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go.

DS Driver Attention Monitoring

Il DS Driver Attention Monitoring è accoppiato con la telecamera a infrarossi sopra il volante e analizza continuamente il volto del conducente. Un segnale acustico avverte il conducente della disattenzione per prevenire il rischio di un incidente.

DS E-Toggle

Il selettore DS E-Toggle rimpiazza la tradizionale leva del cambio.

DS Iris

DS Iris è un sistema di riconoscimento vocale.

DS Smart Touch

Il DS Smart Touch è un piccolo display da 5″ sensibile al tocco presente sul tunnel centrale della DS 4 in prossimità del selettore del cambio.

E-Tense

La sigla E-Tense identifica le DS ibride plug-in ed elettriche.

Extended Head-up Display

L’Extended Head-up Display proietta direttamente sul parabrezza le informazioni essenziali per la guida limitando le distrazioni.

Extended Traffic Sign Recognition

Il sistema Extended Traffic Sign Recognition rileva alcuni segnali stradali e li mostra al conducente in tempo reale sul quadro strumenti.

High Beam assistant

L’High Beam assistant è un sistema che effettua una commutazione automatica da abbaglianti ad anabbaglianti se incontra un veicolo.

Hill Assist

La tecnologia Hill Assist aiuta il conducente a rimettersi in moto in salita. Immobilizza il veicolo per un paio di secondi, lasciando il tempo di passare dal pedale del freno a quello dell’acceleratore.

Lane Departure Warning

Il Lane Departure Warning, utilizzando una telecamera che identifica la segnaletica stradale, posiziona il veicolo nella sua corsia senza mai lasciarlo.

Lane Positioning Assist

Il Lane Positioning Assist funziona con l’aiuto di una telecamera che identifica le linee di delimitazione sulla strada. Il sistema posiziona il veicolo all’interno della carreggiata nel punto desiderato dal conducente.

Lane Warning Assist

Il Lane Warning Assist avvisa quando il conducente oltrepassa le linee di carreggiata.

Night Vision

Il sistema Night Vision garantisce al conducente una visibilità ottimale di notte grazie a una telecamera a infrarossi. Rileva pedoni e animali sulla strada trasmettendoli in diretta al ricevitore digitale.

Park Pilot

Grazie al Park Pilot la vettura può parcheggiare da sola senza dover utilizzare manualmente né il volante né i pedali. Il sistema rileva uno spazio di parcheggio corrispondente alle dimensioni del veicolo semplicemente passando davanti ad esso (fino a 30 km/h).

PureTech

La sigla PureTech identifica i motori turbo benzina DS.

SpeedCam

La funzione SpeedCam permette di ricevere avvisi in tempo reale riguardo agli autovelox, i tratti pericolosi della strada e le zone a rischio.