Jaguar, la tecnologia sigla per sigla

Jaguar è un marchio noto per le sue auto eleganti e sportive ma le vetture del brand britannico sono anche ricche di tecnologia.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici della Casa inglese.

Adaptive Dynamics

Il sistema Adaptive Dynamics, monitorando la posizione della ruota e il movimento della scocca, analizza costantemente le attività di accelerazione, sterzata e frenata. Gli ammortizzatori a controllo elettronico si regolano automaticamente 100 volte al secondo ottimizzando la configurazione delle sospensioni.

AdSR

Il sistema AdSR (acronimo di Adaptive Surface Response) monitora costantemente l’ambiente dell’auto e regola di conseguenza le impostazioni del motore e dei freni.

AHBA

La sigla AHBA identifica i fari automatici con abbaglianti assistiti.

ASPC

Il sistema ASPC (acronimo di All Surface Progress Control) – attivo da 3,6 a 30 km/h – consente di impostare e mantenere una velocità costante in condizioni di guida difficili, come ad esempio su superfici scivolose.

AWD

La sigla AWD (acronimo di All Wheel Drive) identifica le Jaguar a trazione integrale.

Blind Spot Assist

Il Blind Spot Assist è il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco.

Configurable Dynamics

La funzione Configurable Dynamics consente di configurare la mappatura dell’acceleratore, i punti di cambio marcia, la risposta dello sterzo e le sospensioni dell’auto (se dotata di Adaptive Dynamics).

Controllo adattivo della velocità di crociera con Steering Assist

Il sistema assiste gradatamente la sterzata, l’accelerazione e la frenata tenendo la vettura al centro della corsia e mantenendo la distanza preimpostata dai veicoli che la precedono.

DAB

La sigla DAB (acronimo di Digital Audio Broadcast) identifica la radio digitale.

DSC

La sigla DSC identifica il controllo dinamico della stabilità.

EBA

Il sistema EBA (acronimo di Emergency Brake Assist) rileva quando viene azionato il freno velocemente ma senza la forza necessaria per ottenere le massime prestazioni di arresto. Aumenta la pressione del freno mediante la pompa ABS per garantire un arresto tempestivo e, per ridurre il rischio di collisioni, attiva automaticamente i lampeggiatori di emergenza durante la frenata.

EPAS

La sigla EPAS identifica il servosterzo elettrico.

EPB

L’EPB non è altro che il freno di stazionamento elettronico.

Head-up Display

L’Head-up Display mostra sul parabrezza dati importanti dell’auto come la velocità e le istruzioni di navigazione.

Hill Launch Assist

Il sistema di partenza in salita assistita Hill Launch Assist applica i freni brevemente per impedire l’arretramento dell’auto consentendo un avvio fluido e sicuro su superfici inclinate.

Jaguar Drive Control

Il sistema Jaguar Drive Control interagisce con i sistemi di controllo dinamico della stabilità e di gestione del motore e del cambio per modificare le caratteristiche di mappatura del motore, l’impostazione del cambio e dell’impianto frenante.

Keyless Entry

Il Keyless Entry è il sistema di accesso senza chiave.

Lane Keep Assist

Il sistema Lane Keep Assist è in grado di rilevare l’allontanamento imprevisto dell’auto dalla corsia di percorrenza e, per consentirne il rientro in carrreggiata, esercita una sterzata controllata.

Low traction launch

Il sistema Low traction launch – attivo fino a una velocità di 30 km/h – migliora la capacità dell’auto sulle superfici scivolose come erba bagnata, neve e ghiaccio fornendo un controllo ottimale della coppia in fase di partenza da fermo.

Pivi Pro

Pivi Pro è il sistema di infotainment Jaguar.

Rear Collision Monitor

Se un veicolo in avvicinamento da dietro non rallenta il sistema induce il conducente a frenare facendo lampeggiare automaticamente le luci di emergenza.

Remote

La app Remote consente di preimpostare la navigazione, confermare la posizione dell’auto, controllare il livello del carburante e impostare la temperatura dell’abitacolo a distanza.

Secure Tracker

Il Secure Tracker aiuta a localizzare la vettura in caso di furto.

Software Over the Air

La tecnologia Software Over the Air consente di aggiornare l’auto come uno smartphone (grazie alla connessione dati integrata) senza bisogno di passare dalla concessionaria.

Surround Camera 3D

Il sistema Surround Camera 3D aiuta a eseguire le manovre in modo sicuro simulando la vista dall’alto a 360°.

Torque Vectoring by Braking

La tecnologia Torque Vectoring by Braking esercita un’azione frenante indipendente sulle due ruote interne anteriori e posteriori per dare all’auto più capacità sterzante.

TPMS

Il TPMS è il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.

TSA

Il TSA è il controllo della stabilità del rimorchio.