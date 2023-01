Lynk & Co, la tecnologia sigla per sigla

Lynk & Co è una Casa automobilistica asiatico-nordica (il brand è stato creato dal colosso cinese Geely ma la sua sede si trova in Svezia, a Göteborg) nota per la sua formula di abbonamento. 550 euro al mese “all-inclusive” (assicurazione, manutenzione, bollo, etc…) – eccetto la benzina – con una percorrenza massima di 1.250 km (15.000 km all’anno, 0,16 euro per ogni km sforato) e l’interessante possibilità di aggiungere i chilometri non utilizzati nel mese successivo.

Questo marchio commercializza in Italia una sola auto: la 01, una SUV compatta ibrida plug-in ricca di tecnologia. Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici di questa azienda.

ABS

La sigla ABS identifica il sistema antibloccaggio dei freni.

ACC

Il regolatore elettronico di velocità adattivo (ACC, acronimo di Adaptive Cruise Control) impedisce di superare la velocità massima preimpostata e aiuta a mantenere la distanza dal veicolo che precede.

AEB

La sigla AEB identifica il freno di emergenza autonomo.

ASVL+

La sigla ASVL+ identifica il limitatore di velocità automatico.

AYC

La sigla AYC identifica il controllo attivo dell’imbardata.

BAS

La sigla BAS identifica la frenata assistita.

BSD

La sigla BSD identifica il rilevamento punto cieco.

CBC

La sigla CBC identifica il controllo della frenata in curva.

CVW

La sigla CVW identifica l’avviso di veicolo in avvicinamento.

DAC

La sigla DAC identifica il monitoraggio dell’attenzione del conducente.

EBD

La sigla EBD identifica la distribuzione elettronica della forza frenante.

Econyl

Econyl è un materiale di nylon rigenerato ricavato da reti da pesca riciclate e altra plastica di recupero.

ESC

La sigla ESC identifica il controllo elettronico della stabilità.

FCW

La sigla FCW identifica l’avviso di collisione anteriore.

HSA

La sigla HSA identifica l’ausilio partenza in salita.

HWA

La sigla HWA identifica l’assistenza alla guida in autostrada.

IBD

La sigla IBD identifica l’ottimizzazione dello spazio di frenata.

Journey Camera

La Journey Camera integrata permette di scattare selfie o riprendere il panorama dall’auto.

LCA

Il sistema di assistenza al cambio di corsia (LCA, acronimo di Lane Change Assist) segnala la presenza di veicoli nel punto cieco mediante una luce LED sugli specchietti esterni.

LDW

La sigla LDW identifica l’avviso di spostamento di corsia.

LKA

La sigla LKA identifica l’ausilio per il mantenimento della corsia.

RAB

La sigla RAB identifica la frenata di emergenza.

RCTA

La sigla RCTA identifica l’avviso traffico sopraggiungente durante la retromarcia.

S&G

La sigla S&G identifica la funzione Stop & Go del regolatore elettronico di velocità adattivo.

SAP+

La sigla SAP+ identifica il parcheggio semi-automatico.

STC

La sigla STC identifica il controllo di trazione e stabilità.

TJA

La sigla TJA identifica l’assistenza alla guida nel traffico.

TSR

La sigla TSR identifica il riconoscimento dei segnali stradali.