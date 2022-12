Case automobilistiche: guida completa a tutti i marchi

Le Case automobilistiche presenti sul mercato italiano sono numerose ma non tutte sono conosciute dal grande pubblico.

Ci sono marchi con una lunga storia alle spalle e altri nati da poco tempo, brand specializzati in sportive e aziende che puntano sull’elettrico: tante società accomunate dall’offrire ai clienti soluzioni di mobilità su quattro ruote.

Di seguito troverete una guida completa a tutte le Case automobilistiche in commercio in Italia: un elenco utile per capire – prima dell’acquisto – da dove arrivano i marchi e i modelli che vediamo regolarmente sulle nostre strade. Non abbiamo preso in considerazione i pick-up in quanto veicoli commerciali e quindi immatricolabili esclusivamente come autocarro.