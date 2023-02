Maserati, la tecnologia sigla per sigla

Maserati è un marchio noto per le sue vetture sportive ed eleganti ma gli ultimi modelli hanno portato anche tanta tecnologia.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici del brand del Tridente.

ABSA

L’assistenza attiva per l’angolo cieco ABSA rileva i veicoli che entrano nell’angolo cieco laterale e posteriore nei cambi di corsia, nei sorpassi e nei parcheggi.

ACC

La sigla ACC identifica il cruise control adattivo.

AWD

La sigla AWD (acronimo di All Wheel Drive) identifica le Maserati a trazione integrale.

dual-cast

La tecnologia dual-cast permette di ridurre il peso dell’area della superficie frenante in ghisa tramite una campana in lega che minimizza le masse non sospese.

HAS

HAS è il sistema di assistenza alla guida in autostrada: aiuta a sterzare, accelerare, frenare e mantenere la vettura all’interno della corsia.

I.C.E.

La modalità di guida I.C.E. (acronimo di Increased Control & Efficiency) è finalizzata a ridurre consumi, emissioni e rumore.

ISLA

Consente al guidatore di impostare una velocità massima e, abbinato al sistema di riconoscimento dei segnali stradali, regolarla in base al limite di velocità prescritto.

Keyless Entry

La funzione Keyless Entry di serie permette di aprire le porte o il bagagliaio dell’auto utilizzando le maniglie, senza toccare la chiave.

Launch Control

Il Launch Control è un ausilio elettronico che assiste nell’accelerazione rapida da fermi.

LKA

L’assistenza al mantenimento di corsia LKA individua la segnaletica orizzontale e genera una coppia di sterzo che impedisce di uscire inavvertitamente dalla carreggiata.

LSD

La sigla LSD identifica il differenziale meccanico a slittamento limitato.

Maserati Connect

App che indica il livello del carburante, la pressione degli pneumatici, la lettura del contachilometri, il livello dell’olio e lo stato di funzionamento del powertrain, dei freni, delle sospensioni, dell’olio, dei liquidi, dei sistemi di sicurezza e delle luci. Tutti i dati sono aggiornati all’ultimo spegnimento del motore.

MHEV

La sigla MHEV identifica le Maserati mild hybrid benzina.

MIA

La sigla MIA (acronimo di Maserati Intelligent Assistant) identifica il sistema multimediale della Casa del Tridente.

MTC

La sigla MTC (acronimo di Maserati Twin Combustion) identifica un nuovo sistema di combustione a precamera.

Power Sunroof

Il Power Sunroof è un tetto panoramico con apertura elettrica.

RCP

Il sistema di monitoraggio angolo cieco e di rilevamento posteriore veicoli in avvicinamento controlla le aree ai due lati dell’auto, allertando il conducente quando un veicolo entra nella zona cieca, e aiuta i guidatori nelle manovre di uscita in retromarcia da un parcheggio, nel caso la visione di veicoli in arrivo sia limitata o bloccata.

Send & Go

Send & Go permette di inviare una destinazione al sistema di navigazione dell’auto.

Skyhook

Skyhook è un sistema di smorzamento adattivo degli ammortizzatori.

Surround View Camera

La Surround View Camera è una telecamera che offre una vista a 360° tutto attorno all’auto.