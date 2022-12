Peugeot, la tecnologia sigla per sigla

Peugeot è un brand ricco di tradizione (stiamo parlando di uno dei marchi automobilistici più antichi in circolazione) che guarda al futuro. Basta dare un’occhiata ai listini della Casa francese per trovare tanta tecnologia a bordo.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici del brand del Leone.

Active Blind Corner Assist

L’Active Blind Corner Assist avvisa il conducente della presenza di un altro veicolo negli angoli ciechi.

Active Lane Departure Warning

L’Active Lane Departure Warning è un sistema che in caso di superamento involontario della linea di carreggiata emette un avviso e interviene sullo sterzo.

Active Safety Brake

La frenata automatica Active Safety Brake serve a evitare una collisione o a limitarne la gravità riducendo la velocità del veicolo. Il sistema interviene se il conducente non aziona il freno della vettura.

Active Suspension Control

Il sistema Active Suspension Control permette di settare differenti livelli di smorzamento delle sospensioni in funzione del tratto di strada percorso.

Adaptive Cruise Control

Il cruise control adattivo (Adaptive Cruise Control) regola la velocità in base al veicolo in marcia che precede. La funzione Stop&Go permette di rallentare la vettura fino all’arresto completo: una soluzione molto utile quando ci si trova in coda.

Advanced Grip Control

L’Advanced Grip Control comprende un sistema antipattinamento avanzato e l’Hill Assist Descent Control.

AFU

Il sistema AFU è l’assistente alla frenata d’emergenza: un dispositivo che in caso di pericolo applica la massima potenza frenante anche se il pedale non è stato premuto a fondo.

Air Quality System

L’Air Quality System gestisce al meglio la qualità dell’aria presente nell’abitacolo.

Android Auto

Il sistema Android Auto consente a tutti i possessori di smartphone Android (da 5.0 Lollipop in su) di utilizzare a bordo della vettura numerose funzioni del telefono (Google Maps, Google Play Musica, telefonare, inviare e ricevere messaggi).

Anticipated speed recommendation

L’Anticipated speed recommendation – l’adattamento consigliato della velocità – suggerisce al conducente di adattare la sua velocità in base ai dati presenti nella navigazione connessa.

Apple CarPlay

Apple CarPlay porta sul display dell’auto le funzioni più utili dell’iPhone (dal 5 in su).

ASR

L’ASR è il sistema antipattinamento.

Autonomous Emergency Braking System

L’Autonomous Emergency Braking System 3 è un sistema di frenata anticollisione che funziona anche di notte.

AVAS

L’AVAS è un sistema acustico di segnalazione usato dai veicoli ibridi plug-in quando viaggiano in modalità elettrica.

BlueHDi

La sigla BlueHDI identifica i motori diesel Peugeot.

Clean Cabin

Il sistema Clean Cabin provvede a filtrare l’aria dell’abitacolo per garantirne la qualità e imposta l’atmosfera in base alle preferenze e allo stato d’animo del guidatore grazie a diverse opzioni di illuminazione.

Coffee Break Alert

Il sistema Coffee Break Alert Peugeot avvisa il conducente quando è il momento di fare una pausa. Si attiva quando si affrontano più di due ore di viaggio a una velocità di oltre 65 km/h.

DAB

La sigla DAB (Digital Audio Broadcasting) indica la radio digitale.

Distance Alert

Il Distance Alert è un allarme di possibile rischio di collisione. Quando viene rilevato un veicolo si accende una spia luminosa mentre in caso di collisione imminente è prevista anche un’allerta sonora.

Drive Assist

Il Drive Assist comprende l’Adaptive Cruise Control 3D e l’Autonomous Emergency Braking System 3.

Drive Assist Plus

Il Drive Assist Plus comprende l’Adaptive Cruise Control “Stop & Go”, l’Autonomous Emergency Braking System 3 e il Lane Positioning Assist.

Driver Attention Alert

Il Driver Attention Alert valuta lo stato di vigilanza del conducente identificando le deviazioni di traiettoria rispetto alle strisce a terra. Una volta che il sistema determina che l’andamento del veicolo suggerisce un certo livello di stanchezza o disattenzione da parte del conducente si attivano gli allarmi.

Driver Sport Pack

Il Driver Sport Pack – attivabile premendo il pulsante Sport – rende più reattivi il servosterzo e la cartografia del pedale dell’acceleratore, amplifica e rende più sportiva la sonorità del motore e cambia il colore del quadro strumenti da bianco a rosso. Senza dimenticare la comparsa di parametri relativi all’utilizzo dinamico del veicolo come la potenza rilasciata, la pressione della sovralimentazione e l’accelerazione longitudinale e trasversale.

ESC

La sigla ESC è usata da Peugeot per identificare il controllo di stabilità.

Extended Traffic Sign Recognition

Il sistema Extended Traffic Sign Recognition Peugeot rileva i cartelli stradali di Stop e senso vietato.

Follow Me Home

La funzione Follow Me Home indica gli abbaglianti a spegnimento ritardato.

Full Park Assist

Il Full Park Assist è un sistema di assistenza completa attiva al parcheggio.

Hands Free

Il portellone Hands Free si apre con un semplice gesto del piede sotto il paraurti posteriore.

Hands Free Sliding Doors

La funzione Hands Free Sliding Doors consente di aprire e chiudere le porte posteriori scorrevoli con un semplice gesto del piede al di sotto degli angoli del paraurti posteriore. Un accessorio utile per chi ha le mani occupate.

Head-up Digital Display

L’Head-up Digital Display – offerto su alcuni modelli Peugeot – è un nuovo quadro strumenti inserito in una posizione rialzata (che offre una maggiore sicurezza perché non si distoglie lo sguardo dalla strada) completamente digitale.

High Beam Assist

L’High Beam Assist è un sistema che effettua una commutazione automatica da abbaglianti ad anabbaglianti se si incontra un veicolo.

Hill Assist

La tecnologia Hill Assist aiuta il conducente a rimettersi in moto in salita. Immobilizza il veicolo per circa 2 secondi, lasciando il tempo di passare dal pedale del freno a quello dell’acceleratore.

Hill Assist Descent Control

L’Hill Assist Descent Control assicura il massimo controllo del veicolo anche in caso di discesa con forte pendenza grazie a una progressiva azione sui freni.

i-Cockpit

i-Cockpit è un innovativo layout degli interni realizzato da Peugeot che comprende un volante compatto, un quadro strumentazione davanti agli occhi del conducente e un ampio touchscreen.

i-Connect Advanced

i-Connect Advanced è un nuovo sistema di infotainment.

Keyless

Il sistema keyless consente di chiudere/aprire e mette in moto l’automobile senza dover estrarre la chiave dalla tasca.

Lane Change Assist

Il Lane Change Assist è un sistema di sorveglianza dell’angolo cieco a lunga portata (75 m).

Lane Positioning Assist

Il Lane Positioning Assist funziona con l’aiuto di una telecamera che identifica le linee di delimitazione sulla strada. Il sistema posiziona il veicolo all’interno della carreggiata nel punto desiderato dal conducente.

Lion Spotlight

Con la funzione Lion Spotlight gli specchietti retrovisori proiettano al suolo il simbolo del leone.

Mirror Link

Mirror Link consente di utilizzare dal display del veicolo varie applicazioni di smartphone Android (da 4.3 in su).

Night Vision

Night Vision – attraverso una telecamera infrarossi nella griglia anteriore – rileva pedoni e animali al buio sulla strada fino a 100 metri di distanza.

Park Assist

Il sistema Park Assist aiuta a trovare un parcheggio adatto alle dimensioni del veicolo e, dopo che il posto è stato individuato, effettua una manovra automatica (sia negli spazi ristretti che nei parcheggi a pettine).

Peugeot Connect SOS & Assistance

I servizi Peugeot Connect SOS e Peugeot Connect Assistance offrono la chiamata d’emergenza (automatica o manuale) in caso di incidente e la possibilità di essere messi in contatto diretto con la piattaforma d’assistenza della Casa del Leone.

PureTech

La sigla PureTech identifica la maggioranza dei motori Peugeot a benzina.

Rear Cross Traffic Alert

Il Rear Cross Traffic Alert è un sistema di allerta presenza traffico posteriore.

REF

La sigla REF identifica la ripartizione elettronica della frenata.

Semi-automatic lane change

Il Semi-automatic lane change – il cambio di carreggiata semiautomatico – propone al conducente di superare il veicolo che precede e poi di rientrare nella sua corsia.

Smartbeam

Lo smartbeam non è altro che la commutazione automatica degli abbaglianti.

Smart Multidrive

Lo Smart Multidrive è la personalizzazione dell’illuminazione dell’abitacolo con luci a LED.

Speed Cam

La funzione Speed Cam permette di ricevere avvisi in tempo reale riguardo agli autovelox, i tratti pericolosi della strada e le zone a rischio.

Speed Limit Detection

Lo Speed Limit Detection è un dispositivo di lettura dei cartelli stradali con raccomandazione del limite di velocità.

Time Drive Control

Il sistema Time Drive Control avvisa il conducente quando è il momento di fare una pausa. Si attiva quando si affrontano più di due ore di viaggio a una velocità di oltre 65 km/h.

Visiopark

Il sistema Visiopark offre una visione 180° grazie a una telecamera posizionata sul posteriore o di 360° con l’ausilio di una videocamera anteriore.