Le station wagon non piacciono più come un tempo: le familiari – un tempo amatissime – sono state soppiantate gradualmente dalle SUV e oggi rappresentano solo il 3% delle immatricolazioni.

Di seguito troverete l’elenco completo (con i prezzi) di tutte le station wagon in commercio in Italia: tante proposte per tutti i gusti e (quasi) tutte le tasche.

Station wagon: l’elenco completo (con i prezzi)