Il brand Subaru è noto soprattutto per le sue auto a trazione integrale ma i prodotti della Casa giapponese sono anche ricchi di tecnologia.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici del marchio nipponico.

Subaru: la tecnologia sigla per sigla

Active Torque Vectoring

L’Active Torque Vectoring attiva i freni e distribuisce minore coppia alle ruote interne e maggiore a quelle esterne per una maggiore maneggevolezza e per permettere al conducente di compiere manovre repentine se necessario.

Adaptive Cruise Control

L’Adaptive Cruise Control gestisce motore, trasmissione e freni per fare in modo che la velocità dell’auto si adegui a quella del flusso del traffico.

Adaptive Driving Beam

La tecnologia Adaptive Driving Beam consiste in un sistema di vettori che controlla più luci LED per mantenere illuminate le aree scure con i fari senza abbagliare i veicoli che seguono o precedono.

AHS

Il sistema AHS (acronimo di Adaptive High-beam System) rileva con una telecamera la sorgente luminosa del veicolo che precede e controlla la distribuzione della luce dei fari per evitare che il loro fascio luminoso colpisca il veicolo che precede o quelli che provengono dal senso opposto.

Auto Vehicle Hold

Quando l’auto è completamente ferma l’Auto Vehicle Hold la mantiene nella stessa posizione anche quando il pedale del freno viene rilasciato, riducendo così l’affaticamento durante la guida nel traffico.

Autonomous Emergency Steering

Quando l’intervento del Pre-Collision Braking Assist non è sufficiente, l’Autonomous Emergency Steering utilizza la telecamera stereo e il radar posteriore per identificare le linee della carreggiata e valutare se c’è spazio sufficiente per evitare una possibile collisione. Se ci sono le condizioni di sicurezza, il sistema aiuta ad evitare la collisione attraverso una sterzata automatica di supporto.

Brake Assist System

Il Brake Assist System è il sistema di assistenza alla frenata

Brake Override

Il Brake Override dà la priorità al pedale del freno su quello dell’acceleratore in caso di emergenza.

BSM

Il BSM (acronimo di Blind Spot Monitor) non è altro che il monitoraggio dell’angolo cieco.

DMS

DMS (acronimo di Driver Monitoring System) è una tecnologia di riconoscimento facciale che, attraverso un’apposita telecamera, rileva eventuali segnali di fatica o distrazione del guidatore e lo allerta con una spia luminosa e un segnale acustico.

e-Active Shift Control

Sulle strade tortuose la funzione e-Active Shift Control permette una guida più sportiva scalando automaticamente la marcia, se necessario, per mantenere un regime motore elevato.

e-Call

L’e-Call è il sistema di chiamata di emergenza.

EDSS

Il sistema EDSS (acronimo di Emergency Driving Stop System) avvisa il guidatore (in caso di inattività durante il funzionamento dell’LTA) con un segnale acustico, un apposito messaggio e una lenta decelerazione frenando la vettura e avvisando gli altri utenti della strada dell’anomalia mediante l’accensione delle luci di emergenza.

Emergency Lane Keep Assist

Se il sistema rileva veicoli nella corsia adiacente, che seguono o sopraggiungono velocemente, viene attivato un avviso acustico, un alert viene visualizzato sul display e viene assistita la sterzata anche se attivo l’indicatore di direzione.

EPB

L’EPB (acronimo di Electronic Parking Brake) è il freno di stazionamento elettronico.

EyeSight

EyeSight è il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida Subaru.

EyeSight Assist Monitor

L’EyeSight Assist Monitor proietta tutte le funzionalità del sistema EyeSight sul parabrezza attraverso un sistema a LED ad alta luminosità.

Grip Control

Il Grip Control mantiene costante la velocità sulle salite e sui terreni accidentati.

Hands-Free

La funzione Hands-Free permette di aprire il bagagliaio semplicemente avvicinandosi all’auto anche quando si hanno le mani impegnate grazie al portellone motorizzato.

HBA

L’HBA (acronimo di High Beam Assist) accende e spegne automaticamente gli abbaglianti a seconda della situazione del traffico e delle condizioni di guida.

Hill Descent Control

L’Hill Descent Control aiuta a mantenere una velocità controllata e costante anche su strade in discesa particolarmente scivolose.

Hill Start Assist System

L’Hill Start Assist System, quando l’auto si trova in pendenza, mantiene i freni attivi per uno o due secondi dopo che il pedale del freno viene rilasciato. Una soluzione che rende più facile la ripartenza in avanti quando si è in salita o la retromarcia quando si è in discesa.

Intelligent Speed Limiter

L’Intelligent Speed Limiter aiuta a regolare la velocità del veicolo in base al limite.

Lane Centring Control e Preceding Vehicle Adaptive Steering Control

Il sistema riduce la fatica e lo stress del guidatore riconoscendo le linee di corsia e/o il veicolo che precede per assistere la sterzata mantenendo il veicolo al centro della corsia.

LDA

L’LDA (acronimo di Lane Departure Alert) – se c’è il pericolo di uscire dalla corsia – avvisa il guidatore attraverso il display, la vibrazione del volante o un segnale acustico e lo assiste nella sterzata per evitare l’uscita di corsia. Il sistema rileva la segnaletica orizzontale, l’asfalto, l’erba, la terra, i cordoli e i guardrail.

Lead Vehicle Start Alert

Quando si è fermi in coda e il sistema EyeSight rileva che il traffico si è rimesso in movimento, il Lead Vehicle Start Alert avverte il guidatore con un cicalino e una spia lampeggiante.

Lineartronic

Il Lineartronic è il cambio automatico a variazione continua Subaru.

LTA

L’LTA (acronimo di Lane Tracing Assist) mantiene la vettura al centro della corsia di marcia quando è attivato il cruise control adattivo.

MHEV

La sigla MHEV identifica le Subaru mild hybrid benzina.

Paddle Shift

I Paddle Shift sulla Subaru Solterra elettrica permettono un controllo istantaneo del livello di frenata rigenerativa per adattarsi alle condizioni di guida senza togliere le mani dal volante.

PCS

Il sistema PCS (acronimo di Pre-Collision System) avvisa il conducente in caso di pericolo di collisione. Se il guidatore aziona il pedale del freno il dispositivo aumenta la forza frenante esercitata sul pedale; se invece non lo aziona modula la frenata in modo tale da evitare l’impatto.

PKSB

Il sistema PKSB (acronimo di Parking Support Brake) si basa su una telecamera che rileva la presenza di pedoni durante la retromarcia e avverte il conducente con un avviso acustico. Se sta per verificarsi una collisione aziona automaticamente i freni per evitare o ridurre lesioni e danni.

Post-Collision brake control

Il Post-Collision brake control riduce la velocità in caso di collisione tra terzi.

Pre-Collision Throttle Management

Se si inserisce la marcia avanti anziché la retromarcia, quando l’auto è ferma e il sistema EyeSight rileva un ostacolo davanti alla vettura, il sistema emette numerosi segnali acustici, fa lampeggiare una spia e riduce la potenza in modo da evitare la collisione frontale.

PVM

Grazie al PVM (acronimo di Panoramic View Monitor) le immagini in tempo reale delle telecamere montate intorno al veicolo vengono visualizzate sul display centrale fornendo supporto visivo alle basse velocità.

RAB

Il sistema RAB (acronimo di Reverse Automatic Braking) in fase di retromarcia utilizza sensori, posizionati sul paraurti posteriore, per rilevare eventuali ostacoli dietro al veicolo. Se rileva la presenza di un ostacolo il dispositivo avvisa il conducente con un segnale acustico e frena automaticamente, per evitare una collisione o ridurne al minimo i danni.

Rear Seat Reminder

Il Rear Seat Reminder ricorda, attraverso una spia luminosa e un cicalino, di controllare di non aver lasciato nulla sul sedile posteriore prima di uscire dall’auto.

RSA

Il sistema RSA (acronimo di Road Sign Assist) riconosce la segnaletica stradale.

SEA

Il sistema SEA (acronimo di Safe Exit Assist), quando la vettura è ferma, rileva attraverso un radar posteriore veicoli o biciclette in avvicinamento da dietro e avvisa il guidatore di potenziali collisioni con una spia di avvertimento nello specchietto retrovisore esterno. Se poi una portiera viene aperta si attiva un segnale acustico per aumentare il livello di allarme.

SI-DRIVE

Il sistema SI-DRIVE (Subaru Intelligent Drive) permette di adattare le caratteristiche di guida ai propri gusti.

SRVD

Il sistema SRVD (acronimo di Subaru Rear Vehicle Detection), attraverso dei sensori, avvisa del sopraggiungere di veicoli alle spalle in modo da evitare rischi nei cambi di corsia. Avvisa anche di potenziali pericoli di collisione durante la retromarcia su strade con traffico trasversale.

Starlink

Starlink è il sistema di infotainment Subaru.

Steering Responsive Headlights

Gli Steering Responsive Headlights sono i fari adattivi.

Traffic Sign Recognition

Il Traffic Sign Recognition riconosce il limite di velocità e altri segnali stradali e avvisa il conducente.

Vehicle Dynamics Control System

Il Vehicle Dynamics Control System regola la distribuzione della coppia AWD, la potenza del motore e i freni di ciascuna ruota per mantenere l’auto nella propria traiettoria.

VSC

Il VSC (acronimo di Vehicle Stability Control) non è altro che il controllo di stabilità.

X-Mode

Il sistema X-Mode consente di guidare nelle condizioni più difficili.