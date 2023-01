Superbollo auto: supercar e sportive, ecco quanto costano all’anno

Dal 2012 il superbollo colpisce tutte le auto con una potenza di oltre 252 CV ( qui le sportive che non lo pagano ). Questa addizionale erariale – che comporta una spesa di 20 euro per ogni kW che supera la soglia di 185 kW – è ridotta dopo cinque (60% della somma da versare), dieci (30%) e quindici anni (15%) dalla data di costruzione del veicolo e non è più dovuta dopo 20 anni.

Di seguito troverete il prezzo da sborsare ogni anno – nei primi cinque anni di vita del mezzo – in tasse per poter possedere le auto più esclusive del listino: sportive, supercar ma non solo (esistono però auto di lusso che non lo pagano). Molte regioni prevedono esenzioni dal bollo per le elettriche e le ibride: nello stilare questo elenco abbiamo cercato di uniformare a livello nazionale le varie norme tenendo conto – per i modelli a doppia alimentazione – solo dei kW offerti dal motore termico.

Superbollo e auto elettriche

Quasi tutte le auto elettriche attualmente in commercio non sono soggette al pagamento del superbollo: sulle vetture a emissioni zero la voce P2 della carta di circolazione indica infatti la potenza erogabile e mantenibile per almeno 30 minuti (valore inferiore a 185 kW su tutti i modelli EV in commercio nel 2022, escluse la BMW iX1, la Ford Mustang Mach-E GT, le Mercedes EQS 450 e 500 e EQS SUV e la Tesla Model X.

Quanto costa il superbollo?

Il costo del super bollo dipende dall’auto: chi acquista una vettura con una potenza di oltre 185 kW (252 CV) deve pagare 20 euro per ogni kW che eccede questa soglia. Per fare il calcolo basta quindi aggiungere alla cifra di 586,95 euro (costo del bollo per un’auto di 185 kW) 23,87 euro per ogni kW eccedente.

Superbollo: la lista completa delle auto