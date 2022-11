Le SUV sono amatissime dagli automobilisti italiani. Basta un dato per capirlo: nei primi tre mesi del 2022 le crossover e le fuoristrada hanno rappresentato il 53,3% delle immatricolazioni auto nel nostro Paese.

Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le SUV in commercio (marche, modelli e prezzi): tante macchine a seduta alta 4×4 (ma non solo) per tutti i gusti e tutte le tasche. Dalle Sport Utility economiche a quelle di lusso passando per quelle piccole, compatte, medie e grandi.

SUV: l’elenco completo per marca (con i prezzi)