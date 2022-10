Le SUV full hybrid sono crossover adatte a chi ha bisogno di un mezzo versatile ibrido “vero”. Le Sport Utility a doppia alimentazione benzina/elettrica in grado di percorrere pochi chilometri a emissioni zero garantiscono consumi contenuti e, a differenza delle PHEV plug-in, non hanno bisogno di essere attaccate a una presa di corrente per ricaricare la batteria.

Di seguito troverete l’elenco completo (con i prezzi) di tutte le SUV full hybrid in commercio: tante proposte per tutti i gusti e (quasi) tutte le tasche.

SUV full hybrid: l’elenco completo (con i prezzi)