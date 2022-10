SUV inglesi: l’elenco completo (con i prezzi)

Di seguito troverete l’ elenco completo di tutte le SUV inglesi (con i prezzi ) tante proposte per tutti i gusti e tutte le esigenze. Scopriamole insieme.

L’ Aston Martin DBX è una grande SUV a trazione integrale in vendita a prezzi che partono da 188.126 euro. La gamma motori è composta da due 4.0 V8 biturbo benzina da 551 e 707 CV.

La Bentley Bentayga è una grande SUV a trazione integrale in vendita a prezzi che partono da 179.142 euro. Disponibile anche a sette posti, ha una gamma motori composta da due unità sovralimentate: un 4.0 V8 biturbo benzina da 549 CV e un 3.0 V6 turbo ibrido plug-in benzina da 449 CV.

La Ineos Grenadier è una grande fuoristrada a trazione integrale in vendita a prezzi che partono da 64.390 euro. La gamma motori è composta da due motori 3.0 turbo a sei cilindri in linea: un benzina da 286 CV e un diesel da 249 CV.

La Jaguar F-Pace è una SUV media a trazione integrale sviluppata sullo stesso pianale della Land Rover Range Rover Velar. Prezzi da 67.080 euro e una gamma motori composta da sette unità sovralimentate: tre turbodiesel mild hybrid (due 2.0 da 163 e 204 CV e un 3.0 a sei cilindri in linea da 300 CV), un 3.0 turbo mild hybrid benzina a sei cilindri in linea da 400 CV, due propulsori a benzina (un 2.0 turbo da 250 CV e un 5.0 V8 con compressore volumetrico da 551 CV) e un 2.0 turbo ibrido plug-in benzina da 404 CV.

La Jaguar I-Pace è una SUV media elettrica a trazione integrale spinta da due motori elettrici in grado di generare una potenza complessiva di 400 CV. I prezzi? Da 83.690 euro.

Land Rover Defender 5 porte

La seconda generazione della Land Rover Defender 5 porte è una SUV media a trazione integrale disponibile in due varianti di lunghezza (e di passo) – 110 e 130 CV – e offerta anche a sette posti. Prezzi da 74.800 euro e una gamma motori composta da sei unità sovralimentate: un 3.0 I6 turbo mild hybrid benzina a sei cilindri in linea da 400 CV, tre 3.0D I6 turbodiesel mild hybrid a sei cilindri in linea da 200, 249 e 300 CV, un 5.0 V8 a benzina con compressore volumetrico da 525 CV e un 2.0 turbo ibrido plug-in benzina Si4 da 404 CV.