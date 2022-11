Le SUV a trazione integrale sono rivolte agli automobilisti che non si accontentano di forme trendy e della posizione di guida rialzata ma vogliono un mezzo a quattro ruote motrici in grado di cavarsela anche in condizioni critiche.

Di seguito troverete l’elenco completo (con i prezzi) di tutte le SUV a trazione integrale in commercio in Italia: tante crossover 4×4 per tutti i gusti e tutte le tasche.

SUV a trazione integrale: l’elenco completo (con i prezzi)