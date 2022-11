Il concetto di SUV a trazione posteriore può sembrare una contraddizione considerando le forme da 4×4 e l’indole off-road delle crossover. Eppure sono sempre più le Sport Utility a due ruote motrici (quelle dietro): vetture amate da chi non ha particolari esigenze di mobilità su superfici a scarsa aderenza e non può rinunciare alla posizione di seduta alta per dominare il traffico.

La maggior parte delle SUV spinte esclusivamente dalle ruote dietro è elettrica (complice la scelta tecnica di alcune Case di posizionare il motore sull’asse posteriore) ma non mancano soluzioni termiche e ibride come l’Alfa Romeo Stelvio, la BMW X3 e la Mazda CX-60.

Di seguito troverete l’elenco completo (con i prezzi) di tutte le SUV a trazione posteriore in commercio in Italia: tante proposte per tutti i gusti e tutte le esigenze.

SUV a trazione posteriore: l’elenco completo (con i prezzi)