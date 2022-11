BMW e Flycat: arte e design si incontrano nella mobilità urbana

La moto si presta. Da sempre. Nel senso che nasce con l’idea che il centauro la faccia sua, la personalizzi, giochi coi colori e gli accessori. Fino ad arrivare a grafismi e a elaborazioni colorate di serbatoi e fianchetti quali opere d’arte. Tendenza che, specialmente negli USA, ha portato a trasformare i tank in superfici da areografare. Non c’è da sorprendersi se il gioco continua anche su prodotti che mai avresti detto. Ricordiamo in Casa BMW le personalizzazioni della R18, portate in mostra nei saloni della Stazione centrale di Milano. E lo ricordiamo perché di nuovo la Casa di Monaco riprende il divertissement, ma mettendo in vetrina, nello showroom di via San Pietro All’Orto, uno scooter elettrico, il BMW C04, con una livrea che attira e – va detto – stupisce. Perché, le superfici rettilinee di uno tra i due ruote considerati unanimemente tra i più di design sul mercato, sono finite tra le mani di Flycat, street artist, con un segno di colore subito riconoscibile perché cola senza ritegno, quasi a formare delle colonne che sostengono le lettere dell’alfabeto che dipinge.

Il risultato lo vedete qui e vale più delle parole che si possono spendere.

In BMW ci tengono a dire che “l’esemplare unico di BMW CE 04 decorato dall’artista urbano Flycat è il risultato di un progetto dove l’arte incontra la sostenibilità. Lo street artist milanese ha infatti usato le superfici dello scooter elettrico come un telo d’artista per raccontare con i suoi graffiti le storie che si intrecciano tra le vie della metropoli, in cui il BMW CE 04 rappresenta il traghettamento del brand tedesco verso il futuro, all’insegna di una esperienza di commuting urbano evoluto e sostenibile nella dimensione ambientale”.

Flycat è lo pseudonimo di Luca Massironi, artista milanese, classe 1970, da tredici anni impegnato in una sua interpretazione dell’arte contemporanea che autodefinisce FVTVRI$MO CÆLE$TE (col dollaro, sic!) e che ha commentato così il suo nuovo lavoro dueruotesco: “Ho voluto realizzare attraverso le forme che danno vita al mio segno, quello che chiamo camouflage urbano, la struttura della ‘lettera’ viene scomposta per renderne così difficile la propria decodificazione, creando una sorta di manto protettivo sopra il telaio dello scooter, sul lato destro appare la scritta BMW mentre dal lato parallelo la mia firma-tag”.