Givi, nuove borse e caschi

Tra gli appassionati di moto, quelli che l’usano per davvero e non solo per il giretto in città, Givi è più di un marchio di accessori, è una certezza. Perché, senza nulla togliere agli accessori di serie delle Case motociclistiche, l’offerta Givi è così ampia (dallo scooter all’offroad) e così ben realizzata che scorrere il suo catalogo on-line fa venire voglia di tirare fuori la carta di credito. E non esageriamo, i prodotti del brand italiano hanno un rapporto qualità prezzo molto ma molto interessante. Alla fiera delle due ruote , tra le novità, vogliamo segnalare un top bag dedicato alle moto da enduro.

Siglato GRT723 ha una capacità di 40 litri pensata per essere utilizzato al posto del top case posteriore su moto enduro-off road. È dotato del sistema di aggancio-sgancio ben noto per facilità d’uso, il MONOKEY®, ed è realizzato in Poliestere 1200D W/R ad alta tenacità con inserti in Hypalon, materiale esterno ad alta resistenza ai raggi UV e fondo in PE termoformato. Dotazioni: sistema di chiusura impermeabile roll-top, doppio accesso all’interno grazie alle aperture ai lati, sacco interno giallo fluo waterproof nastrato ad alta frequenza (con impermeabilità IPX5 resistente a forti piogge e condizioni estreme), 4 punti di compressione del carico, cinghie con speciali fibbie (cam buckle) per garantire la tenuta della tensione, cinghie dotate alle estremità di chiusura a pacchetto a strappo, patella provvista di una robusta tasca in rete in pvc e di asole per il fissaggio rapido di diversi accessori, maniglia ergonomica frontale, stampe a motivi rifrangenti per una maggiore visibilità. (Prezzo: 299 euro)

La seconda novità da segnalare è siglata GRT24: una borsa cargo da 12 litri modulabile, ovvero può essere montata sulla sella oppure abbinata ad altre referenze della linea, grazie alla Canyon-Base GRT721, base universale per il fissaggio di borse morbide.

Inoltre si può applicare come extra carico alle valigie in alluminio tramite cinghie. La borsa è provvista di sistema di chiusura impermeabile roll top, spallaccio, maniglie ergonomiche per il trasporto a mano e stampe a motivi rifrangenti per una maggiore visibilità. Le cinghie regolabili sono dotate del sistema chiusura cam-buckle duraflex per assicurare la corretta tenuta della tensione. (Prezzo: 109 euro)

Infine, perché non di sole borse vive il centauro, ecco una bella soluzione da mettersi in testa, un casco integrale siglato 50.9 Enigma, il nuovo integrale GIVI trendy e grintoso pensato per aumentare sia la sicurezza della guida sia il comfort. Realizzato in tecnopolimero, è provvisto infatti di tre calotte per migliorarne la vestibilità, lente Pinlock Max-Vision per garantire maggiore visibilità perché più estesa rispetto alla classica, visierino interno parasole fumé, lente antigraffio e visiera speciale aggiuntiva inclusa nella confezione. Completano la dotazione di serie le prese d’aria superiori e sulla mentoniera, due estrattori posteriori, paravento e paranaso. Il casco è disponibile in 3 varianti con colori a contrasto: nero opaco-titanio, nero-titanio-rosso, nero-titanio-giallo, nero-titanio-oro, grigio opaco-nero-giallo, nero-titanio-rosa. Conforme alla normativa europea ECE 22R06. (Taglie: XS-XXL, prezzo: 229 euro).