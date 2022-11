Avenger di Jeep: esordio in Italia alla Torino City Marathon

Ci voleva la Torino City Marathon per portare l’Avenger di Jeep alla sua prima apparizione italiana in una domenica d’inizio novembre dopo l’anteprima al Salone di Parigi di qualche settimana fa.

Il primo suv elettrico del brand dei seven slot è stato partner della manifestazione sportiva e ha sfilato per le strade del capoluogo torinese, occasione per la Casa per svelare ulteriori dettagli.

La vettura vanta un design studiato in terra sabauda, ma è stata concepita in Europa ed è pensata appositamente per questo mercato, soprattutto per le nazioni dove a differenza dell’Italia il brand non è ancora così affermato. L’intenzione di Jeep è quella d’andare ad affiancare Renegade differenziandosi e completando l’offerta.

Avenger racchiude un’anima avventuriera in un’accezione urban, l’intento è attrarre non solo i classici appassionati del brand, ma anche un pubblico più giovane, al femminile e sportivo sopratutto nel weekend, come nel caso dei runner della Torino City Marathon.

Il design colpisce per originalità e personalità, persino nell’attuale panorama automotive dominato da suv compatti di diverse fogge e dimensioni, la linea trasmette dinamicità e i paraurti sporgenti e passaruote trapezoidali contribuiscono a una sensazione di robustezza.

La lunghezza è di 4,08 metri, adatta anche ai parcheggi più ridotti, gli sbalzi delle ruote sono stati accorciati, i cerchi sono più grandi (da 16 a 18”), l’altezza da terra è aumentata fino a 20 cm, gli angoli di attacco (20°), di rampa (20°) e di uscita (32°) sono adatti alle manovre più impegnative su sterrato e sassi, ma anche sui marciapiedi in città e nella giungla urbana con tanto di piastre sottoscocca, rivestimenti e proiettori anteriori ultraresistenti concepiti per ridurre i danni degli impatti a bassa velocità.

Anche il design Jeep è re-interpretato in chiave elettrica con la tradizionale griglia frontale che si sviluppa in orizzontale e che vede gli slot pieni, perché non utili al raffreddamento come nel caso del motore termico, oltre ai fanali con la classica X della tanica di benzina posteriore, presa a prestito degli iconici modelli del passato.

Gli interni spiccano per lo spazio disponibile e per la sobrietà, anche in questo caso l’elegante design si sviluppa in orizzontale, è funzionale e offre un totale di 34 litri di capienza tra i vari spazi e vani portaoggetti, comprese anche le bocchette, la luce ambiente personalizzabile e un display touchscreen da 10,25”.

La dotazione tech stupisce con una guida autonoma di livello 2, il controllo degli angoli ciechi, la frenata autonoma d’emergenza, l’assistenza al parcheggio e la fotocamera posteriore, oltre al supporto per Android Auto, Car Play e navigatore integrato.

Avenger vanta sia un nuovo propulsore da 400 Volt di seconda generazione (realizzato da Emotors, joint venture tra Stellantis e Nidec Leroy-Somer Holding) in grado di sviluppare 115 kW (156 cavalli) e 260 Nm di coppia massima sia una nuova batteria a ioni di litio da 54 kWh. Questa è composta da 17 moduli e 102 celle per un’autonomia dichiarata di 400 km, 550 km nel ciclo urbano. La batteria trova posto sotto i sedili e il tunnel centrale ed è protetta da piastre sottoscocca per la guida offroad.

Lo spazio del bagaglio (380 litri) è notevole considerate le dimensioni complessive della vettura, per andare incontro alle esigenze di vita outdoor, l’altezza di carico del bagagliaio è stata abbassata a 720 mm, mentre la larghezza del portellone posteriore è stata invece aumentata a oltre un metro.

Oltre alla versione elettrica da 39.500 euro, è possibile optare per una a benzina (25.900 euro) con motore tre cilindri 1.2 da 100 CV con cambio manuale.

Disponibile anche un finanziamento con rata di 249 euro al mese per l’elettrico e 199 euro per la versione con motore termico.