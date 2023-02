BMW, con Sciabile vent’anni di impegno sui campi da sci per i ragazzi disabili

SciAbile compie, orgogliosamente, 20 anni. Il progetto d’inclusione sociale nato dalla collaborazione tra la Scuola di sci Sauze d’Oulx Project e BMW Italia, che ha l’obiettivo di offrire corsi di sci e di discipline alpine a persone con disabilità, ha infatti visto la luce nel 2003 ed è stato da subito inserito nel programma di responsabilità sociale d’impresa di BMW Italia, SpecialMente.

E dalla sua nascita a oggi sono state impartite oltre 15mila ore di lezione di sci, in modo gratuito, a oltre 1500 allievi con disabilità, che in questo modo hanno avuto la possibilità di cimentarsi in una pratica sportiva e di mettersi alla prova, anche andando al di là di quelli che credevano essere dei limiti invalicabili. Per celebrare una partnership così duratura BMW Italia ha fatto realizzare dalla Scuola Holden cortometraggio celebrativo, creato con la partecipazione in voce del giornalista Giorgio Teruzzi. Un video che riassume le tappe fondamentali di un progetto che contava 33 allievi nel suo primo anno, e che nelle ultime stagioni ha visto aderire più di 200 ragazzi a stagione.

“Questi vent’anni sono volati”, ha raccontato Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di BMW Italia, ricordando che questo progetto è nato da un incontro. “Quello tra noi e la Scuola di Sauze d’Oulx. È nato dalla voglia di fare qualcosa di nuovo, raggiungendo traguardi all’inizio neppure immaginati”, ha aggiunto. Scoprendo quello che Alex Zanardi chiama il ‘talento residuo’, un concetto che lui ha sempre riassunto così. Quando la vita ti obbliga ad affrontare situazioni complesse coma le disabilità o una menomazione puoi farlo in due modi: rimpiangendo per sempre quello che ha perduto o non ti è stato dato oppure chiedendoti cosa puoi fare con quello che ti è rimasto.

Ed ecco che il grande merito di SciAbile è essere riuscito a fare diventare il talento residuo un approccio alla vita per molte persone.

Positivo, costruttivo, con uno sguardo sempre rivolto al futuro, senza mai semttere di lottare e di credere in sé stesso e negli altri. Ha spiegato Alberto Bergoin, uno dei fondatori del Progetto e direttore della Scuola di Sci di Sauze d’Oulx: “SciAbile ha davvero incrementato il numero di partecipanti, delle attrezzature specifiche, dei maestri e snowboard specializzati, dei trasporti gratuiti e, soprattutto, delle ore di lezione e delle attività alternative gratuite e non, svolte sul campo. Da inizio stagione a oggi siamo già a quasi 600 ore gratuite per un totale di 180 partecipanti. I maestri coinvolti attivamente a Sciabile sono 26, di cui 4 formati negli ultimi due mesi”. Sono arrivati inoltre tre importanti supporti: un tapis roulant di risalita con una larghezza più adeguata, uno chalet per l’accoglienza degli allievi, delle loro famiglie e dei maestri donato da 2gether Onlus coadiuvata dalla Fondazione Time2 della famiglia Lavazza ed è tornato nello staff, dopo otto anni di assenza, Davide Gros che per quattro mandati è stato anche Head Coach della Nazionale Paralimpica Italiana.

Infine, per festeggiare il compleanno e le novità di questa stagione a Sauze d’Oulx sono arrivati anche carismatici amici di BMW SpecialMente, come Carlotta Visconti da sempre presente a SciAbile e atleta della boccia Paralimpica Nazionale, il motociclista Emiliano Malagoli fondatore della Onlus Diversamente Abili e alcuni atleti di Obiettivo 3, società sportiva no profit fondata da Alex Zanardi. Ha concluso Bergoin: “l’auspicio è che possa ancora esserci margine di miglioramento che permetta di non escludere nessuno dal progetto (ogni anno circa 100 ragazzi non possono essere inseriti, ndr) e che la collaborazione, ormai storica, con BMW possa durare altri 20 anni dando testimonianza reale e pratica agli altri partner di come la costanza, la tenacia, la collaborazione e il lavoro di squadra a lungo termine paghino, permettendo di realizzare cose straordinarie”.