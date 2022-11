Gomme invernali: da quest’anno ok anche le calze da neve

Dallo scorso 27 ottobre 2022 le calze da neve sono equiparate agli pneumatici invernali, alle catene e ai ragni. Ma non tutte…

Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul nuovo decreto che offre più scelta agli automobilisti nei mesi freddi.

Quale norma regola l’utilizzo delle calze da neve in Italia?

Ufficialmente non c’è ancora una legge relativa all’uso delle catene da neve in tessuto nel nostro Paese. Lo scorso 27 ottobre 2022 il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare (prot. n. 35611) per fare chiarezza sui dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli leggeri.

Cosa dice questa circolare?

La circolare del Ministero dell’Interno del 2022 cita la circolare n. 300/A/8321/12/105/1/2 del 5 novembre 2013 che forniva disposizioni relative alla necessità di non assumere assumere atteggiamenti operativi suscettibili di contestazione nei confronti degli utilizzatori delle calze da neve in quanto bisognava attendere l’esito del contenzioso instaurato da parte di un’azienda produttrice di questi dispositivi.

In parole povere la società che produceva calze da neve aveva presentato ricorso al TAR del Lazio contro la decisione del 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di dichiarare non conformi questi sistemi. Il contenzioso si è chiuso il 4 maggio 2021 con una sentenza del Consiglio di Stato che ha ribadito la non conformità delle catene da neve in tessuto.

Cosa è cambiato rispetto allo scorso anno?

Nel frattempo è stata emanata la nuova norma UNI EN 16662-1:2020 di recepimento della EN 16662-1:2020 che ha sostituito la precedente UNI-11313. Per questo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di adeguare le prescrizioni al progresso e all’evoluzione della tecnica rappresentati dalla nuova norma, ha redatto un progetto di decreto ministeriale di modifica del DM del 10 maggio 2011 (quello che regolamenta oggi i dispositivi supplementari di aderenza).

Il decreto è già in vigore?

No, deve passare attraverso la notifica alla Commissione europea e non potrà essere approvato prima del 2 gennaio 2023.

Se il decreto non è ancora stato approvato perché si può circolare con le calze da neve?

Perché nella circolare del Ministero dell’Interno c’è scritto “si ritiene opportuno non sanzionarne l’utilizzo“.

Tutte le calze da neve sono legali?

No, solo quelle conformi alla norma UNI EN 16662-1:20.