Citroën Oli, il futuro del Double Chevron

Sarebbe riduttivo considerare la Citroën Oli come una semplice concept car: questo prototipo elettrico – svelato per la prima volta a settembre 2022 – anticipa infatti il futuro della Casa francese. Non solo perché ha portato al debutto il nuovo logo del Double Chevron ma perché le sue forme ispireranno idee, elementi di design e innovazioni che verranno impiegati sui prossimi modelli della gamma. In occasione di un evento a Milano abbiamo potuto vedere dal vivo e toccare con mano la Citroën Oli: scopriamo insieme tutti i suoi dettagli. Le foto della Citroën Oli

Cos’è Citroën Oli? La Citroën Oli è una concept car elettrica controcorrente rispetto alle tendenze attuali dell’industria automobilistica. In un mondo in cui le vetture a emissioni zero sono pesanti, complesse e costose il marchio transalpino ha risposto con una proposta a batterie leggera, semplice e accessibile. La soluzione perfetta per garantire alle famiglie la libertà di movimento anche quando i veicoli 100% elettrici diventeranno l’unica opzione disponibile.

Citroën Oli: le dimensioni La Citroën Oli è lunga 4,20 metri (come una Renault Mégane E-Tech Electric), larga 1,90 metri (come una Hyundai Santa Fe) e alta 1,65 metri (come una Kia Sportage).

Citroën Oli: prestazioni, autonomia, batteria e ricarica La Citroën Oli monta una piccola batteria da 40 kWh che garantisce – grazie ai consumi contenuti (10 kWh per 100 km), al peso target di 1.000 kg e alla velocità massima limitata a 110 km/h – una buona autonomia: 400 km. Per quanto riguarda i tempi di ricarica sono sufficienti 23 minuti per portare gli accumulatori dal 20 all’80%.

Citroën Oli: elettrica generosa La Citroën Oli può commutare l’elettricità verso la rete, l’abitazione o un accessorio. Con la presa di corrente da 3,6 kW (l’equivalente di una soluzione domestica da 230 Volt 16 Ampere) può teoricamente alimentare un apparecchio elettrico da 3000 W per circa 12 ore.

Citroën Oli: il design esterno Lo stile non convenzionale della Citroën Oli è basato sulla funzionalità, sull’efficienza e sulla durata. Un look dalla forte personalità ispirato al design industriale: per risparmiare sui costi di produzione le porte, i paraurti e gli elementi di protezione sono identici. Gli ingegneri francesi hanno lavorato molto anche sulla scelta dei materiali. Qualche esempio? I pannelli del cofano, del tetto e del pianale del bagagliaio sono realizzati in cartone alveolare riciclato (peso ridotto, elevata resistenza e massima durata) e gli pneumatici Goodyear Eagle Go da 20 pollici hanno una mescola composta quasi interamente da parti sostenibili o riciclate come gli oli di girasole, la silice ricavata dalla lolla di riso, le resine di pino e la gomma naturale. Per raggiugere il miglior compromesso tra leggerezza e costi le ruote sono “ibride”: in pratica il cerchio in alluminio è rivettato su un mozzo in acciaio.

Citroën Oli: gli interni L’abitacolo della Citroën Oli è spazioso, luminoso, pratico (il pavimento è lavabile) e accessibile grazie alle pratiche portiere con apertura ad armadio e all’assenza del montante centrale. Al posto della plancia tradizionale con schermi c’è una barra a forma di tubo che corre per tutta la larghezza del veicolo. Da una parte sono integrati il piantone dello sterzo e il volante mentre al centro si trovano un supporto per lo smartphone e cinque comandi per il sistema di climatizzazione. Una struttura essenziale che impiega solo 34 elementi contro i circa 75 di una berlina familiare compatta analoga. Il tubo centrale è dotato di una guida elettrificata su cui è possibile fare scorrere le prese USB per collegare gli accessori e presenta due cavità alle estremità per collegare gli altoparlanti Bluetooth cilindrici. Una volta connesso lo smartphone le informazioni e le app vengono proiettate su una striscia orizzontale nella parte inferiore del parabrezza che le mostra insieme ai dati essenziali del veicolo come la velocità e il livello di carica. Ma non è tutto: sulla plancia della Citroën Oli è presente un ripiano portaoggetti in TPU (poliuretano termoplastico) riciclabile stampato in 3D e dotato di elementi sporgenti flessibili che consentono di mantenere bloccati oggetti come le tazze di caffè e le lattine delle bibite. Ultimi, ma non meno importanti, i sedili poco ingombranti che richiedono quasi l’80% di componenti in meno rispetto a quelli di una SUV equivalente. Sono costituiti da robusti telai tubolari su cui sono montati cuscini rivestiti in tessuto di poliestere riciclato (e riciclabile) al 100% e da schienali in rete, sempre stampati in 3D, con poggiatesta integrati.

