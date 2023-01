Colori auto: i più scelti nel mondo nel 2022

Le tinte tradizionali, classiche e senza tempo sono state le regine del 2022: il bianco, il nero, l’argento e il grigio hanno rappresentato l’81% della quota di mercato. Il blu e il rosso (13%) sono la soluzione alternativa per chi vuole qualcosa di più originale.

Di seguito troverete le classifiche dei colori più amati nel mondo e in quattro aree geografiche specifiche: EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), Asia Pacifico, America del Nord e America Meridionale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dalla classifica – prodotta dal colosso chimico tedesco BASF e pubblicata sul Color Report for Automotive OEM Coatings – emerge però la crescita di soluzioni cromatiche più particolari come il giallo, l’arancione, il verde e il viola.

Anche nel 2022 i colori auto più scelti nel mondo sono stati quelli acromatici: le vernici bianche, nere, argento e grigie hanno mantenuto anche lo scorso anno la posizione dominante nella categoria dei veicoli non commerciali.

In Europa, Medio Oriente e Africa si è registrata una crescita del bianco e del nero a discapito nel grigio e dell’argento. Il blu e il rosso hanno perso quote di mercato mentre l’arancione ha iniziato a farsi strada.

I colori auto più scelti nell’America del Nord nel 2022

I consumatori nordamericani hanno minore possibilità di scelta di varietà cromatiche e amano particolarmente il blu e il rosso (in modo particolare il primo). Le vernici nere, grigie e argento hanno perso quote di mercato – specialmente sui mezzi di grandi dimensioni – e hanno lasciato spazio a tonalità “terrose” come beige, marrone e verde.