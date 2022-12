IconicSounds, BMW dà voce all’auto elettrica per suscitare belle sensazioni

La passione per la musica da parte della BMW o, ancora meglio, per la bella musica non è un segreto. Ormai da anni viene celebrata e rammentata dalla liaison tra il brand bavarese e il milanesissimo Teatro alla Scala. Da poco tempo, però, BMW e musica, o per dirla all’anglossassone sound, si esprimono in maniera del tutto esclusiva e innovativa anche dentro alle automobili per definire il carattere della vettura e creare un’esperienza di guida emotivamente coinvolgente. A questa “missione” ci pensa IconicSoundsElectric che, va da sé, è una tecnologia sviluppata dalla casa bavarese tenendo al centro dell’attenzione l’auto elettrica, ma sfruttando la tradizione del marchio per quello che concerne il piacere sia della guida sia della vita a bordo.

A mettere d’accordo passato, presente e futuro delle BMW ci pensano i soundscapes nati con la collaborazione con il compositore tedesco Hans Zimmer, due volte premio Oscar per le sue colonne sonore. Dare voce all’auto elettrica per accompagnare i clienti nella transizione green consentendogli di ritrovare le sensazioni che hanno trovato guidando le BMW è un obiettivo che a Monaco di Baviera hanno affidato a una competenza specifica: il Creative Director Sound. Guarda caso un italiano, Renzo Vitale, che è approdato in Germania non tanto per ricollegare la BMW con la Scala ma sotto la spinta della laurea in ingegneria acustica, prima, per contribuire a eliminare le rumorosità parassite dagli abitacoli delle BMW senza eliminare l’inconfondibile sound dei motori bavaresi e, poi, per “umanizzare” la siderale e poco emotiva silenziosità con cui si esprimono i powertrain elettrici sotto la spinta sfruttando le sue esperienze di pianista, compositore e sound designers.

Il ritmo giusto per ogni situazione

Dopo cinque anni di intenso scambio di idee e di lavoro, Zimmer e Vitale hanno creato un vero e proprio linguaggio sonoro per le BMW full-electric avvertibile tanto dall’esterno, e non solo per seguire le norme che lo impongono per renderle riconoscibili dai pedoni, quanto nell’abitacolo. In pratica, IconicSounds è una vera e propria colonna sonora che offre la possibilità di scegliere la melodia giusta per ogni situazione.

I soundscapes sono raccolti in MyModes e, sebbene finalizzati per le BMW elettriche offrono anche alcune declinazioni adatte a quelle con motori a benzina e turbodiesel, ormai tutti estesamente ibridizzati. Quindi, elettrificati.

I suoni di MyModes hanno debuttato sulle full-electric i4, iX, i7 e iX1 salendo anche sulle declinazioni sportive M con sound specificatamente definiti. La raccolta si basa su voci umane e strumenti classici, suoni meccanici e combinazioni insolite per produrre vari toni e si affianca alle configurazioni vettura Efficient, Sport e Personal. I My Modes si attivano con un pulsante sulla consolle centrale e generano anche grafiche nel display del sistema d’infotainmenti che, dal canto, suo aggiunge un’ulteriore innovativa funzionalità a quelle già sconfinate offerte dal sistema operativo 8.0. Infatti, crea anche un’ambientazione adeguata alla musica che si ascolta. I sounds, che si possono ascoltare nella gallery, spaziano dallo Start allo Stop, dall’Expressive al Personal, dal Relax allo Sport sino al Theatre per godere al meglio dello spettacolare “immenso” display che si po’ parare davanti agli occhi di chi siede nella zona posteriore dell’abitacolo dell’ammiraglia i7. Le definizioni lasciano poco spazio a dubbi su quale scegliere nella situazione psico-fisica e di marcia in cui si è impegnati stimolando lo stile di guida più adeguato . Insomma, uno spettro sonoro completo che crea un’interazione molto stretta tra l’uomo e la macchina sin dal momento in cui si entra nell’abitacolo.