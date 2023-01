Immatricolazioni auto 2022: tutti i dati e le classifiche

Le immatricolazioni auto in Italia nel 2022 hanno fatto registrare un calo: – 9,7% (1.316.702 modelli nuovi targati contro 1.458.032) rispetto al 2021. Tra le “big” i risultati migliori sono arrivati da Dacia (+ 9,21%) e Toyota (+ 8,60%).

Di seguito troverete tutti i dati sulle immatricolazioni auto in Italia nel 2022: le classifiche dei 10 modelli più venduti, delle Case più amate e dei 10 veicoli più acquistati in base al segmento, all’alimentazione e alla carrozzeria.

La Fiat Panda è stata l’auto più venduta in Italia anche nel 2022. Dietro di lei, rispetto al 2021, si sono scambiate le posizioni sul podio la Lancia Ypsilon (ora seconda) e la Fiat 500 (adesso terza).

Immatricolazioni auto 2022: la classifica delle Case più amate in Italia

La classifica delle immatricolazioni auto 2022 in Italia relativa alle Case più amate non ha visto grossi cambiamenti: Fiat è sempre in testa davanti a Volkswagen e Toyota e i marchi presenti nella “top ten” del 2021 sono rimasti anche nel 2022.

Tra le novità più rilevanti segnaliamo il sorprendente sorpasso di Dacia ai danni di Renault.